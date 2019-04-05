В Приднестровье организуют первый международный молодежный форум

Для участия в масштабном мероприятии организаторы хотят пригласить несколько сотен молодых людей из разных стран.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье готовятся к первому международному молодежному форуму "Тирас-2019", который планируют организовать в середине мая. Основным местом его проведения станет оздоровительный комплекс "Днестровские зори", подготовка которого, как уверяют организаторы, завершится еще до конца апреля.

"Работы идут масштабные, некоторые здания ремонтируются, облагораживается территория комплекса, обустраиваются площадки", - рассказал директор оздоровительного комплекса Андрей Райлян.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приднестровья, в настоящий момент завершается работа над программой форума.

В рамках "Тирас-2019" намечена работы нескольких площадок. Среди них немаловажное место займут дискуссионные площадки, на которых участники смогут обсудить экономические и социальные темы. Также будут открыты локации по культуре и искусству, по спорту и для отдыха.

"Главная цель форума - предоставить молодым людям площадку, на которой они смогут обозначить свои идеи, свои критические замечания. Мы надеемся, что форум будет интересен не только приднестровской молодежи, но и зарубежным приглашенным", - отметил вице-премьер – министр здравоохранения Алексей Цуркан.

Международный молодежный форум намечен на 16-18 мая 2019 года. Предполагается участие в нем около 300 участников. Планируется, что форум станет ежегодным, а число гостей – и местных, и зарубежных - с каждым разом будет увеличиваться.

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