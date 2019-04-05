Жители трех секторов Кишинева останутся без электричества

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. М. Когэлничану 91, 93 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Алея Гэрий 1/1, 37, 9999, Гэрий 1/2, Ю. Гагарин 1, 3, 3/1, 3A, 3C, 5, 5/2, 7V, Пяца Гэрий 1, 1A, 3, Тирасполь 2, 2/1, 2/1J, 4, 4/1, 6, 11 - в период с 11:00 - 17:00.

- ул. А. Хаждеу 43-53, 86, Кожокарилор 1-13, 6-16, Жунимя 1-11, 4-10, О. Гога 2-14, 22, 5, 19-29 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Каля Ешилор 22, 49B, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51A, 55, 55/1, 55/2, 9999, Друмул Кручий 95, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 99/1, 100, 101-123, Голя 7-13, 8-14, Милано 12, 43, Цэрыней 85-107, 110-128, 129 - в период с 11:00 - 18:00.

Рышкановка:

- Московский проспект 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 - в период с 09:30 - 18:00.

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- ул. Бариера Орхей 5, 5/4, 5/2B - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Бариера Орхей 5/4, 5/2B - в период с 09:00 - 17:00.

Ботаника:

- ул. Гренобле 157 - в период с 10:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11

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