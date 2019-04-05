09:32 05 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Рыбалка

В Молдове вводится двухмесячный запрет на вылов рыбы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0

В пятницу, 5 апреля, в Молдове вступают в силу некоторые ограничения на рыбалку.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. В Молдове вступает в силу приказ об установлении срока запрета вылова рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах Республики Молдова в 2019 году, приказ опубликован в пятницу в Monitorul Oficial.

Рыба, выловленная браконьерами
архив Пограничной полиции МВД Молдовы
Трое браконьеров выловили более 50 килограммов рыбы на юге Молдовы

Согласно приказу Агентства по охране окружающей среды, запрещен спортивно-любительский вылов рыбы в течение 62 дней с 15 апреля по 15 июня в реке Днестр, (участок от села Наславча до города Каменка), на Дубоссарском водохранилище, в реке Днестр (участок от плотины Дубоссарской ГЭС до села Паланка (28 км) и в рукаве Турунчук), а также в озере Кагул.

Кроме того, в течение 60 дней подряд с 11 апреля по 9 июня нельзя ловить рыбу в реке Прут от его пересечения с северной границей Республики Молдова с Украиной до села Тецкань, на водохранилище "Костешть–Стынка", а также в реке Прут (на участке от плотины гидроузла Костешть–Стынка и до села Джурджулешть).

Конец рыбалке: в Молдове продолжают бороться с браконьерами>>>

Контроль над соблюдением периода запрета возложен на Инспекцию по охране окружающей среды. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным. Штрафы предусмотрены ст. 114 Кодекса о правонарушениях, наименьшее из которых составляет 6-12 условных единиц (300-600 леев) для физических лиц. 

Самыми популярными у рыбаков видами рыбы в нашей стране являются толстолобик, лещ, красноперка, Дунайская сельдь, карп, сом и другие. 

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове вступили в силу новые правила рыбалки
Жителей Молдовы ждут штрафы за незаконную ловлю рыбы
Жена не отпустила на рыбалку, но муж нашел выход - видео
Рыбалка голыми руками: девушка необычным способом поймала сома - видео
Теги:
запрет, рыбалка
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Прощайте, маэстро. Каким был Георгий Данелия - фотолента
Лучшие фильмы Георгия Данелия
Лучшие фильмы Георгия Данелия: эти ленты стали легендами - видео
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться