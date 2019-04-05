В Молдове вводится двухмесячный запрет на вылов рыбы

В пятницу, 5 апреля, в Молдове вступают в силу некоторые ограничения на рыбалку.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. В Молдове вступает в силу приказ об установлении срока запрета вылова рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах Республики Молдова в 2019 году, приказ опубликован в пятницу в Monitorul Oficial.

архив Пограничной полиции МВД Молдовы Трое браконьеров выловили более 50 килограммов рыбы на юге Молдовы

Согласно приказу Агентства по охране окружающей среды, запрещен спортивно-любительский вылов рыбы в течение 62 дней с 15 апреля по 15 июня в реке Днестр, (участок от села Наславча до города Каменка), на Дубоссарском водохранилище, в реке Днестр (участок от плотины Дубоссарской ГЭС до села Паланка (28 км) и в рукаве Турунчук), а также в озере Кагул.

Кроме того, в течение 60 дней подряд с 11 апреля по 9 июня нельзя ловить рыбу в реке Прут от его пересечения с северной границей Республики Молдова с Украиной до села Тецкань, на водохранилище "Костешть–Стынка", а также в реке Прут (на участке от плотины гидроузла Костешть–Стынка и до села Джурджулешть).

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Контроль над соблюдением периода запрета возложен на Инспекцию по охране окружающей среды. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным. Штрафы предусмотрены ст. 114 Кодекса о правонарушениях, наименьшее из которых составляет 6-12 условных единиц (300-600 леев) для физических лиц.

Самыми популярными у рыбаков видами рыбы в нашей стране являются толстолобик, лещ, красноперка, Дунайская сельдь, карп, сом и другие.

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