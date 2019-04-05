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Зоопарк Кишинева

В Кишиневе грядут отставки - должности может лишиться директор зоопарка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Конфликт интересов: директор столичного зоопарка подозревается в том, что пользовался своим служебным положением.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Национальный орган по неподкупности (ANI) установил, что директор муниципального предприятия "Зоологический сад"  Кишинева Алексей Ханцацук нарушил правовой режим конфликта интересов.

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ходе проверки установлено, что в течение 2017–2018 годов Ханцацук подписал 26 информационных записок и 31 приказ о предоставлении своей супруге, работающей в его подчинении, премий, надбавок, материальных пособий и отпусков. Жена директора зоопарка занимает пост начальника управления хранения и приготовления пищи в зоологическом саду.

По данным ANI, "объект контроля не соблюдал положениям закона о декларировании имущества и личных интересов. Он не сразу информировал вышестоящую структуру (не позднее трех дней с даты обнаружения конфликта интересов) о принятии того или иного решения в отношении своей жены; не воздерживался от подписания административных актов, заявлений и информационных записок и, соответственно, не разрешал эти конфликты интересов".

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"Национальный орган по неподкупности потребует прекращения трудового контракта Ханцацука. Ему запретят занимать определенные посты сроком на три года", - говорится в сообщении ANI.

Директора зоопарка проинформировали о начале процедуры контроля, выявленных элементах, а также его ​​правах.

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Теги:
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