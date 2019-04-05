Наибольшая доля безработных в Молдове приходится на мужчин-горожан

Из общего числа молдавских работников 7,3% трудоустроены неофициально. Зарплату "в конверте" получает 7,1% работников, а наибольшая часть их занята в сельском хозяйстве, торговле, промышленности и строительстве.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. В 2018 году экономически активное население Республики Молдова, включающее как трудоустроенных, так и безработных, составило почти 1,3 миллиона человек, увеличившись на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит Национальное бюро статистики.

Занятое население составило 1,25 миллиона человек. Доля работающих граждан в сельской местности - 57,2% - выше, чем среди занятых жителей городов - 42,8%.

С точки зрения формы собственности предприятий, 76,6% занятого населения работали в частном секторе и 23,4% - в государственном.

Наибольшее число работников, которые не трудоустроены официально, заняты в сельском хозяйстве - 47,1%, торговле - 17,5% и строительстве - 7,1%.

Численность безработных, по оценкам Международного бюро труда, составила 38,4 тысячи человек, уменьшившись по сравнению с 2017 годом, когда их было зарегистрировано 51,6 тысячи.

Отсутствие работы затронула мужчин в большей степени - 58,4% от общего числа безработных. Кроме того, для жителей сел незанятость менее характерна – доля горожан среди безработных составила 65,6%.

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