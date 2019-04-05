20:15 05 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Деньги

Наибольшая доля безработных в Молдове приходится на мужчин-горожан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0

Из общего числа молдавских работников 7,3% трудоустроены неофициально. Зарплату "в конверте" получает 7,1% работников, а наибольшая часть их занята в сельском хозяйстве, торговле, промышленности и строительстве.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. В 2018 году экономически активное население Республики Молдова, включающее как трудоустроенных, так и безработных, составило почти 1,3 миллиона человек, увеличившись на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит Национальное бюро статистики.

Угловая шлифовальная машина
CC0 / Pixabay / Barni1
Медленно, но верно - в Молдове падает уровень безработицы

Занятое население составило 1,25 миллиона человек. Доля работающих граждан в сельской местности - 57,2% - выше, чем среди занятых жителей городов - 42,8%.

С точки зрения формы собственности предприятий, 76,6% занятого населения работали в частном секторе и 23,4% - в государственном.

Наибольшее число работников, которые не трудоустроены официально, заняты в сельском хозяйстве - 47,1%, торговле - 17,5% и строительстве - 7,1%.

Численность безработных, по оценкам Международного бюро труда, составила 38,4 тысячи человек, уменьшившись по сравнению с 2017 годом, когда их было зарегистрировано 51,6 тысячи.

Отсутствие работы затронула мужчин в большей степени - 58,4% от общего числа безработных. Кроме того, для жителей сел незанятость менее характерна – доля горожан среди безработных составила 65,6%.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Самые большие зарплаты в Молдове: рейтинг, который удивит
Средняя зарплата по экономике в Молдове превысит 400 долларов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
Малыши в зоопарке Кишинева: верблюжонок, сурикаты, ослики - фото
Интервью с членом жюри международного конкурса Ты супер! Алексеем Воробьевым
Алексей Воробьев: поражение заставляет вырасти профессионально - видео
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться