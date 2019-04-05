Двое подростков в Кишиневе укатили машину пенсионера, оставленную во дворе

За угон ржавого автомобиля юным правонарушителям грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Полицейские задержали в столичном секторе Буюканы двух подростков 15 и 16 лет, подозреваемых в похищении автомобиля.

Ночью молодые люди попытались угнать автомобиль ВАЗ-2106, не подозревая, что их действия снимает камера наблюдения. Взломав дверной замок, они проникли в салон машины. Судя по кадрам видеозаписи, им не сразу удалось завести автомобиль, ставший уже почти раритетом и к тому же находящийся не в лучшем техническом состоянии.

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В результате подростки попытались просто укатить "жигули" со двора.

Правонарушители были задержаны после обращения в полицию 69-летнего владельца автомобиля, нанесенный ему ущерб был оценен в 15 тысяч леев. Подростки объяснили, что хотели "покататься" на машине. Ранее 16-летний участник угона уже находился в поле зрения полиции, попавшись на краже велосипедов.

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Автомобиль ВАЗ-2106, давно уже снятый с производства, выпускал Волжский автомобильный завод с 1976 по 2006 годы.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет лишения свободы.

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