Первый пошел: в Молдове начали "продавать" гражданство в обмен на инвестиции

Тайна за семью печатями: ни имя, ни подданство нашего нового соотечественника не раскрываются.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал первый указ о предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции. Документ опубликован в пятницу в "Официальном мониторе" (Официальный вестник).

В сообщении не указано ни имя нового обладателя гражданства нашей страны, ни его подданство.

"Президент Молдовы постановляет предоставить гражданство РМ иностранному гражданину (основному заявителю) на основании идентификационных данных дела соискателя № SP / 01/2018", - отмечено в "Официальном мониторе".

В 2018 году власти Молдовы упростили процедуру получения молдавского гражданства для иностранцев, которые инвестируют финансовые средства в молдавскую экономику.

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© Sputnik / Nicu Goncear В Молдове установили "цену" на гражданство

В этой программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений. Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Кроме того, претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова не менее 250 тысяч евро.

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