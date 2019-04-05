У Филата проблемы со здоровьем: адвокаты объяснили, в чем дело

Представители стороны защиты бывшего молдавского премьера попросили перенести слушания, которые должны были состояться в пятницу.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Судебное заседание по второму уголовному делу, открытому на экс-премьера Молдовы Владимира Филата, которое должно было состояться в пятницу, перенесено.

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Слушания были намечены на 11.00, однако бывший глава правительства не явился из-за состояния здоровья. Во всяком случае так заявил адвокат Филата Виктор Мунтяну, который отметил, что речь идет о стоматологических проблемах.

"Врачи порекомендовали время для восстановления хотя бы до 12 апреля", - заявил Мунтяну для realitatea.md.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Владимир Филат проиграл дело в ЕСПЧ - решение инстанции

Следующее заседание по этому делу состоится 15 апреля, в 12.00.

В июне 2016 года кишиневский суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды, "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.

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