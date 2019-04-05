Запугивали и обирали даже заключенных: в Молдове разгромлена крупная банда

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Молдове ликвидирована крупная преступная группировка, главари банды управляли преступным бизнесом прямо из тюрем на юге страны.

По заявлению полиции, основные доходы криминального сообщества поступали от грабежей, разбоя, мошенничества и краж. Бандиты не брезговали и тем, чтобы обирать других заключенных.

В пенитенциарных учреждениях они организовали своеобразные тюремные казино, втягивая жертв в карточные долги.

Кроме того, между заключенными искусственным образом создавались конфликты, затем члены банды шантажировали родственников заключенных, требуя от них крупные суммы денег и угрожая в противном случае расправиться со своей жертвой. Таким образом, казна банды ежемесячно пополнялась не менее чем на 200 тысяч леев.

В результате проведения специальной операции с участием бригады полицейского спецназа "Fulger" было проведено десять обысков, из которых половина - в местах лишения свободы.

В домах организаторов банды были найдены тетради с записями учета "долгов" жертв преступников, журналы с "бухгалтерией" преступной группировки, крупные суммы денег и квитанции банковских учреждений. В ходе обыска в тюрьмах изъяты мобильные телефоны, Wi-Fi роутеры, наркотики.

Полиция продолжает расследование.

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