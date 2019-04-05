20:15 05 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Преступление

Запугивали и обирали даже заключенных: в Молдове разгромлена крупная банда

CC0 / Pixabay / un-perfekt
Общество
Получить короткую ссылку
153 0 0

Члены ОПГ каждый месяц пополняли воровской "общак" сотнями тысяч леев.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Молдове ликвидирована крупная преступная группировка, главари банды управляли преступным бизнесом прямо из тюрем на юге страны.

По заявлению полиции, основные доходы криминального сообщества поступали от грабежей, разбоя, мошенничества и краж. Бандиты не брезговали и тем, чтобы обирать других заключенных.

В пенитенциарных учреждениях они организовали своеобразные тюремные казино, втягивая жертв в карточные долги.

Arest
CC0 / Pixabay / 4711018
Назад в 90-е: в Кишиневе задержали банду шантажистов, вымогавших для "общака"

Кроме того, между заключенными искусственным образом создавались конфликты, затем члены банды шантажировали родственников заключенных, требуя от них крупные суммы денег и угрожая в противном случае расправиться со своей жертвой. Таким образом, казна банды ежемесячно пополнялась не менее чем на 200 тысяч леев.

В результате проведения специальной операции с участием бригады полицейского спецназа "Fulger" было проведено десять обысков, из которых половина - в местах лишения свободы. 

В домах организаторов банды были найдены тетради с записями учета "долгов" жертв преступников, журналы с "бухгалтерией" преступной группировки, крупные суммы денег и квитанции банковских учреждений. В ходе обыска в тюрьмах изъяты мобильные телефоны, Wi-Fi роутеры, наркотики.

Полиция продолжает расследование.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Из Молдовы экстрадирована женщина, сколотившая в Перми крупную банду
В Одессе разоблачили банду, которой командовал известный мафиози - видео
Теги:
оргпреступность
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
Малыши в зоопарке Кишинева: верблюжонок, сурикаты, ослики - фото
Интервью с членом жюри международного конкурса Ты супер! Алексеем Воробьевым
Алексей Воробьев: поражение заставляет вырасти профессионально - видео
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться