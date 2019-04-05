В Кишиневе врачи показали жуткую коллекцию предметов, которые глотают дети

Чаще всего малыши засовывают в рот монеты, и это может быть для них смертельно опасно.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Монеты, кнопки, батарейки, винты — это всего лишь небольшая часть коллекции предметов, извлеченных из пищеварительного тракта детей, которую собрали врачи Института матери и ребенка в Кишиневе.

Часть этой необычной и поучительной "кунсткамеры" медики показали в социальных сетях.

Фотографии опубликованы на официальной странице медицинского учреждения в Facebook.

Один из последних случаев — спасение двухлетней девочки, которая проглотила монету номиналом в один лей. Ребенка срочно доставили в отделение эндоскопии, где деньгу удалось благополучно извлечь.

Всего же с начала года врачи предприняли 16 хирургических вмешательств по извлечению посторонних предметов из пищеварительного тракта маленьких пациентов.

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Почти в половине случаев дети проглатывают монеты. В медицинской "нумизматической" коллекции оказались деньги, отчеканенные во многих странах — Молдове, Румынии, Украине, Венгрии, Европейском Союзе и даже США.

Врачи Института матери и ребенка напоминают родителям о необходимости внимательно следить за детьми и не позволять им тянуть в рот предметы, которые представляют опасность.

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