В пяти кишиневских троллейбусах уже установлены кондиционеры

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Как и обещала примэрия столицы, в Кишиневе началось оснащение части троллейбусов кондиционерами, которые должны помочь пассажирам перенести жаркий летний сезон.

По сообщению кишиневского управления электротранспорта, аппараты уже установлены в пяти троллейбусах, идет проверка на возможные утечки азота, а также загрузка фреона в оборудование. Обдув салона холодным воздухом будет производиться через специальные устройства в потолке.

В соответствии с обещаниями муниципальных властей, всего в этом сезоне должны быть оснащены системами охлаждения воздуха 30 троллейбусов в Кишиневе. В двух десятках машин кондиционеры были установлены еще в прошлом году.

Таким образом, общее число троллейбусов с охлаждением воздуха в салоне достигнет 50 единиц.

Кондиционеры турецкой марки SAFKAR, будут установлены в новые троллейбусы минского производства с помощью специалистов, которые прибудут в Кишинев из Белоруссии.

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