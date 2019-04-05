Президент Молдовы в Москве: Додон провел встречу с Патриархом Кириллом

Глава республики пригласил Предстоятеля РПЦ посетить Молдову и выразил надежду на то, что его визит состоится до конца текущего года.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках рабочей поездки в Москву провел в пятницу встречу со Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Поздравил Его Святейшество с наступающим праздником Благовещения и рассказал ему о подготовке празднования на молдавской земле Светлого Христова Воскресения. Пригласил Патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится до конца текущего года", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Как отметил глава республики, православная вера была и остается одной из основ молдавской государственности. "Сохранение и укрепление нашей веры, а также семейных и других традиционных ценностей – наша важнейшая задача", - заключил Додон.

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