Бедные дети, где в семьях Молдовы мамы страдают алкогольной зависимостью

Женский алкоголизм остается в Молдове весьма серьезной проблемой – женщины начинают пить по разным причинам. Женское потребление алкоголя встречается реже, чем у мужчин – всегда имеет место соотношение - на 10 пьющих мужчин одна пьющая женщина.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik, Андрей Петрик. "Зеленый змий" настолько плавно овладевает психикой человека, что он сам не понимает, как попал в его цепкие лапы. Принято считать, что алкоголизм - преимущественно мужское заболевание, однако оно затрагивает и представительниц прекрасного пола, которые втягиваются быстрее, чем их вторые половины. Если в таких семьях есть дети, то это вообще становится вопиющей проблемой.

Психологи утверждают: дети в этих семьях, как правило, вырастают забитыми, плохо подвержены социализации, а модель поведения, которую на протяжении ряда лет показывали им родители, может быть воспринята молодыми людьми за норму.

Однако, как говорится, до совершеннолетия дожить бы, учитывая такие условия для растущего человека.

"К сожалению, сейчас нет уголовной ответственности, если действия одного из родителей, по халатности или из-за плохого отношения, приведут к болезни или смерти ребенка. Существует лишь моральная, личная ответственность одного из родителей за безопасность своего чада, в том числе за его нормальное психологическое состояние", - отметила парламентский адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.

Гибнут, едва появившись на свет

Алкоголь, по словам правозащитницы, является одним из главных факторов смерти новорожденных детей. Есть и вообще из ряда вон выходящие ситуации, когда пьяная мать, с утра принявшая "дозу", кормит ребенка грудью. Соответственно, ни в чем не повинный малыш невольно вынужден употреблять этиловый яд, передающийся с материнским молоком.

"Есть случаи, когда ребенок погибает во время кормления, когда подвыпившая мать просто уснула, забыв, что ребенок находится рядом", - сообщила собеседница.

По словам Бэнэреску, государство комплексно подходит к решению этой проблемы. Это и действия медиков, и социальных работников, и сотрудников полиции, и администрации населенного пункта. Они должны вести постоянное наблюдение за семьями, где главенствует алкоголь, и есть дети, страдающие от аморального поведения родителей, где социальное положение не соответствует нормальным условиям для воспитания и роста ребенка.

"Важно делать акцент на профилактической работе, если один из ответственных лиц - врач или примар - заметили, что молодые родители начали прикладываться к рюмке. Лучше заняться предупреждением рисков, чем затем расхлебывать семейную катастрофу", - рассказала Бэнэреску.

По мнению омбудсмена, нужно понимать, что будущее здоровье нации зависит от того, в каких условиях рос плод, курила или пила мать во время беременности.

Можно ли избавить мать от алкозависимости? © Sputnik / Игорь Маслов С 1 апреля детей можно будет записать в первый класс онлайн

Есть разные причины, приводящие женщин к алкогольной зависимости, заявила корреспонденту Sputnik Молдова врач-нарколог, психиатр Лилия Федорова.

"Одни начинают выпивать от скуки, другие – развлекаются, третьи – от грусти, депрессии и одиночества. У людей широкий спектр эмоций и переживаний для того, чтобы объяснить свое поведение", - сказала врач.

Существуют факторы, которые сдерживают развитие у женщин этой зависимости.

"Причина этого в культурных и нравственных обычаях и традициях. Над женщиной царит ореол материнства, и это замечательно, это иногда останавливает от злоупотребления", - отметила Федорова.

В наше время превратно понятая эмансипация, порой приводит к развитию женского алкоголизма, хотя женский организм на физиологическом уровне не может противостоять спиртному так же, как мужской.

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"Женщины сейчас ведут себя очень смело, иногда не рассчитывая свои силы и возможности, не понимая, что в женском организме алкоголь перерабатывается иначе, чем в мужском. В женском организме меньше ферментов, способных перерабатывать алкоголь", – заключила эксперт.

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