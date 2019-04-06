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Легендарная история Т-34 и его экипажа.

Молдавские поисковики нашли останки погибшего в 1944 году героя танка Т-34

© Photo: Дубоссары официальный сайт
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (14)
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До сих пор в молдавской земле лежат останки солдат, которые освобождали республику от фашизма в августе 1944-го.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Молдавская земля на долгие десятилетия прикрыла героев, павших на полях сражений Ясско-Кишиневской наступательной операции, вошедшей в десятку "Сталинских ударов". В результате операции Молдавия была полностью освобождена от оккупантов, но тысячи солдат так и остались безвестно лежать в земле. 

Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco
Шаповалов: Ясско-Кишиневская операция была самой бескровной для Красной армии

С началом подготовительных работ к посевной, к плановым поисковым выездам на места былых сражений прибавляются и внеплановые. Поисковики из Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" выехали на одно из полей района Штефан-Водэ.

Тракторист, проводивший вспашку сельхозугодий, обнаружил человеческие останки. Как раз на этом поле в далеком августе 1944-го шли ожесточенные бои - именно здесь войска 37-й армии 3-го Украинского фронта в самом начале Ясско-Кишиневской операции взламывали вражескую оборону. 

Прибыв на место, поисковики обнаружили останки советского воина, предположительно - командира экипажа героического танка Т-34 Ильи Петровича Маслова. К сожалению, была обнаружена лишь часть останков воина, остальные тракторист случайно протащил плугом по полю, а порывистый ветер быстро замел их землей. Тракторист не мог точно указать место обнаружения останков.

Именно на этом месте при освобождении Молдавии от фашизма свой бессмертный подвиг совершил командир танка 52-го отдельного танкового Днепродзержинского Краснознаменного полка старшина Илья Маслов. 20 августа 1944 года его танк сначала раздавил немецкую противотанковую батарею, а затем уничтожил шесть минометов, 12 крупнокалиберных пулеметов, 24 подводы с грузом, 18 блиндажей и 170 солдат противника.

21 августа танк Маслова был подбит, но экипаж не покинул машину и продолжал вести огонь, успев подбить вражескую самоходку. Немцы сосредоточили весь огонь по неподвижной цели, и вскоре "тридцатьчетверка" загорелась. Старшина Маслов погиб смертью храбрых. Указом от 24 марта 1945 года старшина Маслов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Барельеф с изображением старшины Маслова есть на мемориале в селе Ермаклия. За свое участие в боях, предшествовавших Ясско-Кишиневской операции, старшина был награжден рядом орденов и медалей. Золотую Звезду героя, которой он был награжден посмертно, бравый солдат так и не увидел...

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Перебравшись на другой плацдарм, во второй половине дня поисковикам улыбнулась удача, и они смогли отыскать погибшего воина, имя которого, к сожалению, так и останется неизвестным. Через несколько дней, в дни 75-й годовщины начала боев на Днестровских плацдармах, он, вместе со своими боевыми товарищами, будет захоронен на мемориале в Шерпенах.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (14)

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Теги:
освобождение Молдовы, поиски, останки, Ясско-Кишиневская операция, ВОВ, поисковики
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