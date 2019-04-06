Шокирующая статистика: так выживают примерно 80% пенсионеров в Молдове

Глава Национальной кассы социального страхования откровенно рассказала об индексации пенсий в Молдове, а также о размере социальных выплат.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В Молдове примерно у 80% пожилых граждан пока очень низкие пенсии, заявила в эфире радиостудии Sputnik глава Национальной кассы социального страхования Валентина Булига.

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С 1 апреля в стране пенсии проиндексировали на 5,3%. Больше стали получать свыше 690 тысяч граждан. Процент индексации рассчитан, исходя из среднегодового роста индекса потребительских цен за последние три года. То есть по новой формуле расчета сумма индексации примерно в два раза выше, чем ранее.

"Если размер средней пенсии по возрасту до индексации составлял 1736 леев, то после – 1828 леев. Пенсию в сельском хозяйстве проиндексировали с 1387 до 1460 леев", - рассказала Булига.

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По ее словам, если говорить языком сухих цифр, то "люди понимают, что это не так много", когда речь идет о 5,3% или 90 леях (именно на столько в денежном выражении повысили пенсию некоторым гражданам).

"Поэтому и предпринимается много шагов для оказания помощи тем, у кого маленькие выплаты. В Молдове примерно у 80% пожилых людей пока еще очень низкие пенсии. Признаю это и, конечно, сожалею", - отметила чиновница.

Она пояснила, что невозможно круто изменить метод расчета подобных социальных выплат.

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"Это задача правительства и парламента – предлагать новые меры защиты. И повышение на 10%, которое произошло в январе 2019 года, было выполнено именно с этой целью – чтобы выросли пенсии, которые не дотягивают до прожиточного минимума", - добавила собеседница.

Булига уточнила, что увеличение пенсий на 10% в начале года было осуществлено за счет бюджетных средств. "Мы не должны распределять деньги из перечислений, которые делают налогоплательщики в бюджет социального страхования, мы должны выделять их из государственного бюджета, чтобы эти люди были более защищены", - добавила она.

К праздникам молдавские власти предоставляют единовременную помощь в размере 600 леев. Так было к перед новогодними торжествами, то же ожидается и к пасхальным празднкиам.

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Кстати, о сухих цифрах. Согласно статистике, размер прожиточного минимума в Молдове в 2018 году составил 1891 лей в среднем на одного человека в месяц, однако на пожилого гражданина – только 1574,2 лея.

© Sputnik / Сказки о пенсии

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