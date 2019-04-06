Бюджетники в приятном шоке: в апреле и мае не раз будут мини-каникулы

Череда длительных выходных: в ближайшее время жители молдавской столицы смогут расслабиться и отдохнуть в течение нескольких дней.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Служащих бюджетного сектора столицы в ближайшее время ждет вереница выходных дней.

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Согласно подписанному исполняющим обязанности примара (мэра) Кишинева Русланом Кодряну распоряжению, 30 апреля и 10 мая будут признаны выходными. Правда, их предстоит отработать 13 апреля и 18 мая.

Таким образом, в конце апреля у бюджетников запланированы мини-каникулы по пять дней. Отдых продлится с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

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А буквально через несколько дней горожан ждут следующие длительные выходные - с 9 по 12 мая.

© Sputnik / Вадим Русу Календарь 2019

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