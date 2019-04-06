Погодные рекорды Молдовы 6 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 6 апреля – в первой половине прошлого века в этот день было весьма морозно, а в конце XX столетия стояла летняя жара.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 6 апреля, специалисты зафиксировали в далеком военном 1942-м году. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 6 апреля 1942 года столбик термометра показал -8,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен 21 год назад - в 1998-м. В этот день столбик термометра днем остановился на отметке +30,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 6 апреля, составляет 38,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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