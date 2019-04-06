Велолюбители из разных стран провезут Знамя Победы по городам Приднестровья

Главный организатор акции, которая в Приднестровье проводится уже второй год подряд, рассказал корреспонденту Sputnik о том, что нового ожидает участников.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. С 1 по 5 мая в Приднестровье организуют Международный веломарш "Знамя Победы" в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гонщики поедут по городам Левобережья уже во второй раз. Как рассказал корреспонденту Sputnik главный организатор, председатель приднестровского велоклуба "Покатушки" Игорь Крижановский, участникам пробега готовят сюрпризы.

"Уникальная возможность для любителей активного отдыха побывать во всех городах Приднестровья, с предоставлением бесплатного транспорта, питания и ночлега, а также культурной программой в местах ночлега", - отметил организатор.

Участники масштабной акции также могут рассчитывать на безопасное передвижение. Организаторы намерены, как и в прошлом году, обеспечить сопровождение велоколонны экипажами ГАИ, скорой помощи и технической поддержки.

Как и в 2018 году, веломарш пройдет в два этапа и по уже знакомому маршруту. Первый этап, с 1 по 2 мая, охватит города Тирасполь, Бендеры, Кицканы, Слободзею, Днестровск, Первомайск. При этом будет организована доставка участников на автотранспорте из Первомайска в Тирасполь. Второй этап, с 3 по 5 мая, начнется с северной части Приднестровья, с Каменки – туда участников перевезут из Тирасполя, и включит Рыбницу, Дубоссары, Григориополь, Тирасполь.

Присоединиться к веломаршу на любом отрезке маршрута могут все желающие от 16 лет, которые заранее зарегистрировались. А если желание проехать со Знаменем Победы проявят ребята младше 16 лет, то они смогут это сделать только с опекающими их взрослыми.

Заявки на участие принимаются до 20 апреля включительно. На сегодняшний день записалось больше 100 велолюбителей с правого и левого берега Днестра. Как показывает практика, активно записываться начинают в последние дни перед закрытием регистрации. Так в прошлом году заявки подало 220 человек не только из нашей страны, но также из соседних государств – Украины и России.

"Всего в прошлом году участвовало до 500 человек со всей республики, а также гостей из других государств. Многие присоединялись к нам на разных участках маршрута, проезжали столько, сколько хотели. Единственное - на тех, кто заявки не подал, питание и ночлег не учитываются", - предупредил Крижановский.

Новое в веломарше

По словам организатора, состав участников веломарша несколько изменится. К акции присоединятся те велолюбители, кто в прошлом году по разным причинам не смог принять участие в ней. Они, впечатленные рассказами тех, кто уже испытал на себе всю необычность подобной формы проявления уважения к подвигу предков, решили на сей раз сами попробовать себя в акции.

Несколько иной также будет и культурная программа, с учетом опыта прошлого года.

"Оказалось, что людям, преодолевшим на велосипеде 50 км, не очень хочется сидеть и смотреть концерт. Поэтому в этом году культурную программу составляем так, чтобы было интересно лежащему велосипедисту на траве", - рассказал Крижановский.

Планируются показ кинофильмов под открытым небом, выступление танцевальных коллективов, а также песни под гитару.

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