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Как "семейная бухгалтерия" убивает отношения - ответ молдавского сексолога

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Специалист пояснил, на каком этапе семьи рискуют распасться из-за чрезмерной меркантильности супругов.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Система учета взаимных услуг хороша для работы и торговли, но никак не в случае дружбы и, уж тем более, семьи, считает сексолог, врач-андролог высшей категории Адриан Садовник.

Рассуждая в беседе с корреспондентом Sputnik о семейных принципах и ценностях, специалист подчеркнул, что пара в формате муж-жена перестает существовать, когда в их отношениях, в том числе и в половых, появляется "бухгалтерия".

"Бытовые функции муж с женой должны сразу же с момента начала совместной жизни четко разделить. Мужчина — добытчик в семье, у него, как говорится, должна болеть голова о том, что его семья будет есть, и на какие средства они поедут отдыхать в отпуск и на каникулы. Женщина же должна в первую очередь заботиться об уюте. Если говорить схематично, то это задачи типа что и куда в доме поставить, что и для чего купить", — отметил Садовник.

Страхи
© Sputnik /
Страх развода

Странно, но в былые времена, когда "секса не было, но был аист", мужья и жены, относясь друг к другу с более пристальным, нежели теперь, вниманием, преодолевали стеснение и интересовались половыми предпочтениями друг друга, начиная, грубо говоря, с того, сколько времени кому из них нужно, чтобы получить исчерпывающую долю удовольствия.

"Люди открывались друг другу, вникали в жизнь друг друга. Сейчас же даже те, кто живет под одной крышей, безразличны один к другому", — констатирует собеседник.

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Еще одна грань семейных проблем — участие родственников пары. О маменькиных сынках и папиных дочках сочинено великое множество анекдотов, и, увы, многие в этих героях могут узнать себя, если критически к себе самим относятся.

"Не нужно задействовать мнение родственников, в том числе и родителей, если речь идет о принятии решений, касающихся конкретной супружеской пары и больше никого другого. Ответ мужу и жене все равно по итогу придется держать только друг перед другом и перед своими детьми", — уверен Садовник.

Среднестатистические показатели по Молдове демонстрируют, что в год количество разводов в республике превышает 40% от числа вновь заключаемых браков. Что становится причиной раздоров среди супругов, сказать сложно, возможно, это и денежный вопрос.

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Теги:
развод, рассчет, бюджет, отношения, семья, секс
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