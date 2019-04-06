Водителей ждут суровые штрафы: это касается всех

Нововведение вступит в силу с 22 апреля: Нацинспекторат по патрулированию предупреждает, что штрафы для нарушителей составят до 90 долларов.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Молдавские водители не могут избавиться от привычки парковать автомобили там, где хотят. Национальный инспектократ по патрулированию решил усилить меры по предотвращению, недопущению и устранению этих нарушений.

Ведомство обращает внимание, что новые правила парковки машин вступят в силу с 22 апреля, а водители, которые нарушат ПДД и оставят "железную ласточку" в нерегламентированном месте, получат штраф до 1500 леев (86 долларов по текущему курсу Нацбанка страны) и четыре штрафных очка.

Исследование патрульных показало, что большинство автовладельцев привыкло останавливаться или парковать машины там, где удобно – у магазина, на перекрестке, на пешеходном переходе или прямо у лестницы возле здания, где они живут или работают. Эти нарушения, как отметили в ведомстве, создают препятствия для доступа спецтранспорта пожарных, скорой помощи и полиции, когда для спасения жизней на счету каждая секунда. Кроме того, такое поведение водителей создает неудобства для лиц с ограниченными возможностями и матерей с колясками – они вынуждены передвигаться по проезжей части, ставя под угрозу свою жизнь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парковка ребром: власти Кишинева пояснили, что ждет водителей в столице

В 2018-м за неправильную парковку в Молдове оштрафовали свыше восьми тысяч водителей. С начала 2019-го за такое нарушение поплатились 540 автовладельцев - на них составлены протоколы. Это на 75% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новые положения предполагают, что парковка автомобилей на тротуарах будет разрешена только в специально обустроенных местах и при условии, что для движения пешеходов останется не менее 1,5 метра.

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Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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