Кто они, те женщины, которые просят милостыню в Кишиневе с детьми на руках

Бизнес на детях и милосердии, или как игра на эмоциях превращается в простой способ заработать.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Порядка 80% женщин, которые просят милостыню с детьми на руках, приезжают в Кишинев из других населенных пунктов. Они считают, что попрошайничество – самый простой метод заработать деньги, заявила в комментарии Sputnik и.о. главы управления по защите прав несовершеннолетних Кишинева Лучия Качук-Рошиору.

По словам собеседницы, одна из таких матерей рассказала, что вынуждена просить милостыню вместе с ребенком на улице, потому что им негде и не на что жить, а сельские власти не оказывают никакую помощь. Такой аргумент, как пояснила чиновница, чаще всего приводят женщины, которые занимаются попрошайничеством.

И.о. главы управления по защите прав несовершеннолетних Кишинева связалась с примаром (мэром) села, где проживает эта нищенка. Чиновник подтвердил, что вся семья этой женщины занимается попрошайничеством – они никогда не проявляли интерес к работе и заработку для содержания своих детей.

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"Они находятся в своей зоне комфорта и ждут, что кто-то будет работать и предоставит им деньги", - отметила Качук-Рошиору.

© Sputnik / Рухкян Сколько зарабатывают в Кишиневе на милостыне женщины с детьми на руках

Одной из женщин, просящей милостыню с ребенком на руках, чиновница предложила работу уборщицы в управлении по защите прав несовершеннолетних. Но когда женщина узнала размер зарплаты, то ответила, что за такие деньги она работать не будет.

Чиновница призвала не подавать попрошайкам, а обращаться в управление по защите прав несовершеннолетних, когда видят нищенок с детьми.

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"Мы предпримем все необходимые меры и подключим все механизмы, чтобы улучшить ситуацию. Потому что есть возможность помочь этим семья - если не деньгами, то продуктами или одеждой. Есть люди, готовые поддержать эти семьи, НПО, проекты, благодаря которым мы можем помочь этим семьям. Но важно, чтобы они хотели перемен", - заключила Качук-Рошиору.

С полной версией интервью с Лучией Качук-Рошиору можно ознакомиться здесь.

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