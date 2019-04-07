Граждане Молдовы, работающие в этих странах ЕС, получат европейскую пенсию

Молдова подписала соглашения в области социального страхования с 12 странами Европейского союза - об условиях начисления пенсий молдавским гастарбайтерам рассказала корреспонденту Sputnik советник президента страны по связям с диаспорами Кристина Буга.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik, Наталья Иовва. Из Молдовы люди начали массово уезжать на заработки еще в середине 90-х. По разным данным страну покинуло до миллиона человек.

© Sputnik / Evgheni Panasenco Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты

Для многих граждан Молдовы гастарбайтерство уже десятки лет остается единственным шансом выжить и помочь своим близким. И чем дольше люди остаются на заработках, тем острее встает вопрос – что с ними будет, когда работать уже не останется сил?

По словам советника президента Молдовы по связям с диаспорами Кристины Буга, в настоящий момент у республики подписаны соглашения в области социального страхования с 12 странами Европейского союза: Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой. Это означает, что, вернувшись домой, трудовые мигранты, работавшие в этих странах, могут претендовать на молдавскую пенсию.

Патриотизм на экспорт: мигранты вспоминают о Родине, уехав из Молдовы>>>

"Идет речь о легально работающих гражданах Молдовы, которые могут получать пенсию и пособия здесь, в республике. Им выплачивается пенсия пропорционально страховому периоду, который они накопили, работая за границей. Очень важно, чтобы они работали легально", - сказала советник президента в интервью Sputnik.

Аналогичные соглашения подписаны с Германией, Турцией и Италией. Они, однако, пока не вступили в силу. Особо остро стоит вопрос с Италией, ставшей популярным направлением для молдавских гастарбайтеров.

По словам ответственной по связям с иностранными сообществами и ассоциациями в Италии Департамента иммиграции Ufficio Politico Federale "Lega Nord" Ирины Соколовой, пенсионеры из Молдовы, проживающие в Италии, очень хотят вернуться на родину, но не имеют такой возможности. Договор в области социального страхования между Молдовой и Италией подписан, но не ратифицирован итальянской стороной.

Эксперт: смогут ли мигранты, вернувшиеся из-за границы, получать пенсию в Молдове>>>

"Этот вопрос нужно рассматривать с точки зрения общей миграционной политики Италии и того, сколько она тратит на содержание остальных мигрантов, в том числе нелегальных, которые пользуются огромной социальной поддержкой ЕС. Италия, к примеру, тратит свыше полутора миллиардов евро в год", - отметила Соколова.

По ее словам, эти суммы ложатся на плечи налогоплательщиков, в том числе и выходцев из Молдовы, которые там работают легально и платят налоги. То есть, вместо того, чтобы люди могли получать пенсию в будущем, они вынуждены платить за обслуживание этой нелегальной миграции, пояснила эксперт.

© Sputnik / Alexey Kudenko Судьба молдавского гастарбайтера: подвиг или способ выжить

Проблема назревает у тех, кто работает в России, с которой не подписан договор о взаимном признании, и, соответственно, не существует механизма зачета российского страхового стажа. А это от 600 до 700 тысяч человек, у которых нет ни российского гражданства, ни права на получение полноценной пенсии на родине.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова сообщил о том, что в настоящий момент разработан проект соглашения между правительством нашей республики и кабмином Российской Федерации, которое предусматривает включение стажа работы в России при расчете пенсии в Молдове.

Глава государства уточнил, что сейчас все процедуры, зависящие от российских партнеров, завершены, поэтому "мяч находится на стороне молдавского правительства".

Что же будет с теми нашими пенсионерами, которые значительную часть своей жизни проработали за границей, а на старости лет вернулись домой? Они все же будут получать пенсию при условии, что у них был 15-летний стаж страховых отчислений. Если этого стажа нет, то люди будут получать самое маленькое государственное пособие. На сегодняшний день это 112 леев (шесть долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы).

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям