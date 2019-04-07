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Граждане Молдовы, работающие в этих странах ЕС, получат европейскую пенсию

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Молдова подписала соглашения в области социального страхования с 12 странами Европейского союза - об условиях начисления пенсий молдавским гастарбайтерам рассказала корреспонденту Sputnik советник президента страны по связям с диаспорами Кристина Буга.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik, Наталья Иовва. Из Молдовы люди начали массово уезжать на заработки еще в середине 90-х. По разным данным страну покинуло до миллиона человек.

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Для многих граждан Молдовы гастарбайтерство уже десятки лет остается единственным шансом выжить и помочь своим близким. И чем дольше люди остаются на заработках, тем острее встает вопрос – что с ними будет, когда работать уже не останется сил?

По словам советника президента Молдовы по связям с диаспорами Кристины Буга, в настоящий момент у республики подписаны соглашения в области социального страхования с 12 странами Европейского союза: Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой. Это означает, что, вернувшись домой, трудовые мигранты, работавшие в этих странах, могут претендовать на молдавскую пенсию.

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"Идет речь о легально работающих гражданах Молдовы, которые могут получать пенсию и пособия здесь, в республике. Им выплачивается пенсия пропорционально страховому периоду, который они накопили, работая за границей. Очень важно, чтобы они работали легально", - сказала советник президента в интервью Sputnik.

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Аналогичные соглашения подписаны с Германией, Турцией и Италией. Они, однако, пока не вступили в силу. Особо остро стоит вопрос с Италией, ставшей популярным направлением для молдавских гастарбайтеров.

По словам ответственной по связям с иностранными сообществами и ассоциациями в Италии Департамента иммиграции Ufficio Politico Federale "Lega Nord" Ирины Соколовой, пенсионеры из Молдовы, проживающие в Италии, очень хотят вернуться на родину, но не имеют такой возможности. Договор в области социального страхования между Молдовой и Италией подписан, но не ратифицирован итальянской стороной.

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"Этот вопрос нужно рассматривать с точки зрения общей миграционной политики Италии и того, сколько она тратит на содержание остальных мигрантов, в том числе нелегальных, которые пользуются огромной социальной поддержкой ЕС. Италия, к примеру, тратит свыше полутора миллиардов евро в год", - отметила Соколова.

По ее словам, эти суммы ложатся на плечи налогоплательщиков, в том числе и выходцев из Молдовы, которые там работают легально и платят налоги. То есть, вместо того, чтобы люди могли получать пенсию в будущем, они вынуждены платить за обслуживание этой нелегальной миграции, пояснила эксперт.

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Проблема назревает у тех, кто работает в России, с которой не подписан договор о взаимном признании, и, соответственно, не существует механизма зачета российского страхового стажа. А это от 600 до 700 тысяч человек, у которых нет ни российского гражданства, ни права на получение полноценной пенсии на родине.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова сообщил о том, что в настоящий момент разработан проект соглашения между правительством нашей республики и кабмином Российской Федерации, которое предусматривает включение стажа работы в России при расчете пенсии в Молдове.

Глава государства уточнил, что сейчас все процедуры, зависящие от российских партнеров, завершены, поэтому "мяч находится на стороне молдавского правительства".

Что же будет с теми нашими пенсионерами, которые значительную часть своей жизни проработали за границей, а на старости лет вернулись домой? Они все же будут получать пенсию при условии, что у них был 15-летний стаж страховых отчислений. Если этого стажа нет, то люди будут получать самое маленькое государственное пособие. На сегодняшний день это 112 леев (шесть долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы).

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