Пасхальные каникулы 2019: сколько дней будут отдыхать школьники

Учащиеся в предвкушении: совсем скоро они уйдут на пасхальные каникулы, а затем их ждут еще и длительные выходные.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Молдавские школьники на пасхальных каникулах будут отдыхать в течение 10 дней – с 27 апреля по 6 мая. А после каникул их ждут еще и длительные выходные, которые выпадают на 9-12 мая.

На какое число выпадет Пасха в 2019 году>>>

Когда летние каникулы

Для учащихся с первого по восьмой и с десятого по одиннадцатый классы летние каникулы установлены с 1 июня по 31 августа (92 дня). Выпускные экзамены для учащихся девятых классов пройдут с 3 по 14 июня 2019 года. А для выпускников двенадцатых классов (лицей) - с 4 по 21 июня 2019 года.

Когда выпускные экзамены

Экзамены на степень бакалавра в этом учебном году запланированы на 4-21 июня. Выпускникам в обязательном порядке предстоит сдать тестирование по языку обучения, иностранному языку, по государственному языку и литературе (для учащихся иноязычных школ), а также по математике (реальный профиль) / истории (для гуманитарного профиля). Еще необходимо сдать экзамен по одной из школьных дисциплин на выбор. Речь идет о предметах: география, физика, химия, биология, математика, история или информатика.

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