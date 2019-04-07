Годовщина Еврейского погрома в Кишиневе: хроника тех страшных дней

Во время трагических событий начала прошлого века было убито около 50 человек, искалечено 586 граждан различных национальностей, повреждено около трети всех каменных домостроений города.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Страшная дата в истории: 116 лет назад произошло беспрецедентное событие — погром евреев. Трагедия длилась два дня, пока не была подавлена войсками.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году 13

За это время та часть Кишинева, где проживали евреи, подверглась нападкам толпы и разрушению. Благодаря добропорядочным горожанам и добровольной пожарной команде во главе с Михаилом Чекеруль-Кушем, жертв погрома оказалось не так много, как могло бы быть.

Причины погрома

За два дня до трагических событий в Дубоссарах исчез, а потом был найден убитым четырнадцатилетний подросток Михаил Рыбаченко. Газета "Бессарабец" начала тиражировать слухи о том, что убийство якобы имело ритуальную подоплеку. Статьи спровоцировали волнения среди жителей Кишинева, еще больше усилив предрассудки в отношении евреев.

Еврейская община города, встревоженная взрывоопасной атмосферой, обратилась к администрации губернии и к епископу Кишиневскому и Хотинскому Иакову с просьбой о помощи. Люди просили власти выступить против кровавого навета и успокоить общество. Бессарабский губернатор Викентий Раабен усилил патрули, но этих мер оказалось недостаточно.

Хроника тех страшных дней

Первые камни в дома, где проживали евреи, полетели на последний день еврейской Пасхи и в первый день Пасхи православной — в воскресенье днем 6 апреля. В результате беспорядков были задержаны 60 человек. Однако к утру 7 апреля новость о событиях в Кишиневе достигла предместий города. Противостояние приобрело более острый характер.

Евреи и сочувствовавшие им христиане перешли к самообороне. Основное противостояние развернулось в нижней части нынешнего старого Кишинева. Как указывалось в обвинительном приговоре по делу о беспорядках, к часу дня "насилия над евреями принимали все более и более тяжелый характер", сопровождаясь "целым рядом убийств". К двум — трем часам дня погром охватил большую часть города.

7 апреля днем погром был подавлен силами городского гарнизона. Во время беспорядков были убиты 49 человек, пострадали 586 человек, повреждено 1500 домов.

События и последствия погрома в Кишиневе описал Владимир Короленко в своем произведении "Дом № 13-й".

Чтобы помнили

Еврейская община Молдовы ежегодно проводит памятные мероприятия, посвященные тем страшным событиям 1903 года.

В этот раз среди прочего для школьников организовали экскурсию по местам Кишиневского погрома.

В молдавской столице в воскресенье прошла памятная церемония у памятника Жертвам Кишиневского погрома 1903 года, в парке "Алунелул".

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