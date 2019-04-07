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Семейный врач. Архивное фото

Судьба семейных врачей в Молдове: что ждет участковых в 2019 году

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Согласно официальной статистике, на каждые 10 тысяч жителей Молдовы приходится по пять семейных врачей.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Силвия Раду рассказала о судьбе семейных врачей в стране.

Силвия Раду.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Раду: с 2019 года семейные врачи в Молдове будут работать по-новому

"Сегодня Всемирный день здоровья. Это значимая дата для всего сектора. Девиз нынешнего года, согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, звучит так: "Обеспечение всеобщего охвата медицинскими услугами каждого и везде". В первую очередь это предполагает обеспечение населения семейными врачами", - сказала Раду.

Она напомнила о стартовавшей в 2018 году реформе первичной медико-санитарной помощи.

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"Участковый врач – это первый специалист, к которому обращается человек, нуждающийся в медицинской помощи. Это доктор, который заботится о том, чтобы каждый гражданин был здоров. Это медик, который старается предотвратить болезнь и объяснить, что нужно делать, чтобы не заболеть", - отметила Раду.

Министр выразила надежду, что начатая в прошлом году реформа будет завершена.

"Надеюсь, что к концу 2019-го можно будет сказать, что каждый гражданин Молдовы знает своего семейного врача и на 100% обеспечен медицинскими услугами", - добавила Раду.

Цель реформы первичной медико-санитарной помощи состоит в том, чтобы обеспечить семейными врачами все населенные пункты в стране и повысить качество услуг медпомощи. Свободная практика семейного врача действует параллельно с существующей системой, и медики имеют право выбирать форму деятельности самостоятельно.

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Согласно официальной статистике, в республике насчитывается порядка 13 тысяч медиков. На каждые 10 тысяч жителей страны приходится по пять семейных врачей. Обычно среднестатистический гражданин посещает участкового специалиста шесть раз в год.

В Молдове есть 87 больниц и свыше тысячи медицинских учреждений по оказанию первой помощи. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

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Теги:
здоровье, Минздрав, семейный врач, Молдова
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