Один из самых ядовытих пауков в мире обнаружен в Рыбницком районе

Время шашлыков в самом разгаре, а специалисты советуют быть осторожнее на природе, так как есть риск встретиться с одним из самых ядовитых пауков в мире.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Отправляясь на отдых на природу, надо быть внимательнее. Служба экологического контроля и окружающей среды приднестровского региона предупреждает, что на берегу Днестра обнаружена особь Желтого паука Сак, который входит в десятку самых ядовитых в мире.

Огромный паук схватил ящерицу, ей уже не спастись - видео>>>

"В современных условиях изменяющегося климата, который становится из года в год все более жарким и засушливым, у нас стали появляться насекомые нехарактерные для наших мест, такие как, например, паук Желтый Сак или Cheiracanthium punctorium – колющий сумочный паук", - сказано в сообщении ведомства.

Самку такого вида паука, как отметили в структуре, обнаружили на каменистом известняковом берегу Днестра ниже поселка Гидерим Рыбницкого района.

© Sputnik / Игорь Зарембо Паразиты объявили войну, или Что делать, если обнаружили на себе клеща

"Но это не значит, что эти пауки постепенно не распространятся на другие территории", - добавили в службе.

Что за "зверь" такой?

Желтый (золотой) паук Сак обитает преимущественно в европейских странах. Эти пауки довольно маленькие - около 10 миллиметров в длину. Его еще называют паук-мешкопряд. Эти насекомые строят паутинистые мешки типа трубы под различными укрытиями - камнями, старыми деревьями, опавшими большими ветками. Они охотятся на крупных мух, оводов, жуков и др.

© Photo: Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья Желтый (золотой) паук Сак

Как и другие пауки, Желтый Сак склонен кусать только при обороне.

© Sputnik / Как защититься от лесного клеща

Данный вид относится к десяти самым ядовитым паукам в мире. Яд его может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а иногда не исключен и летальный исход (при специфической аллергии).

Первая помощь при укусе паука

При укусе необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Затем следует любым способом замедлить распространение яда. Для этого надо приложить к месту укуса лед или холодный компресс.

Вот он, вражина, пора в боевую стойку: паук увидел себя в зеркале - видео>>>

Для обеззараживания раны стоит применить антисептики, а для снижения боли можно использовать сок алоэ. Если возможно, стоит поймать паука в чистый и надежный контейнер — это необходимо для идентификации паука экспертом.

Советы специалистов

Выходя на отдых на природу, надо тщательно осмотреть место, предупредить детей о необходимости быть внимательными, особенно, играя в траве или возле кустарниках, возле куч небольших камней и старой сухой древесины. Возвращаясь домой, следует осмотреть вещи, встряхнуть их, проверить сумки и пакеты, чтобы не принести паука домой.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям