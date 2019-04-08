Масштабный ремонт: как преобразуется спортивный клуб "Динамо" в Кишиневе

В советские годы ремонт комплекса последний раз проводился в 1979 году перед Московской Олимпиадой.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik, Дарья Чернега. В Кишиневе начались работы по реконструкции бассейна "Динамо". Уже демонтированы старые строения, которые пришли в полную негодность. Как отмечает руководство спортивного клуба, реконструированный комплекс будет состоять из двух бассейнов, построенных по международным стандартам.

Вода камень точит

Чаша бассейна "Динамо" в свое время была построена из кирпича. С годами он стал пропускать влагу. К началу реконструкции ежедневные потери воды составили 300 кубометров. Как рассказал директор спортивного клуба "Динамо" Аркадий Бостан, бассейн ремонтируют по самым современным технологиям. Он будет выложен пластинами из ламинированной стали, которая поможет предотвратить утечки. Кроме того, если раньше вода из бассейна уходила в канализационную систему, в будущем ее будут пропускать через специальные фильтры для многократного использования.

"В нашей стране больше нигде нет таких технологий, которые мы здесь внедряем. Для того, чтобы с ними ознакомиться, мы выезжали в командировки. Технология не предполагает наличия срока эксплуатации. Фактически это будет вечный бассейн, если его правильно эксплуатировать", - отметил Бостан.

После ремонта в бассейне "Динамо" будет шесть дорожек, согласно стандартам Международной плавательной федерации.

© Sputnik / Miroslav Rotari Загадки и тайны кишиневского стадиона "Динамо"

Рядом с большим 25 метровым бассейном находится еще один для детей размером поменьше. По словам директора клуба, для него будет создана отдельная система подачи воды. Это связано с тем, что детская кожа слишком чувствительна к хлорке, поэтому концентрацию вещества уменьшат. Соблюдение стандартов качества контролирует Программа развития ООН, которая наряду с министерством внутренних дел финансирует этот проект. В новом бассейне безопасно будут чувствовать себя не только дети, но и люди с ограниченными возможностями, пояснили в организации.

"Мы обеспечиваем внедрение концепции, связанной с соблюдением прав человека, включая принцип доступности для уязвимых лиц. Имеются ввиду люди с особенными потребностями, например, слабовидящие и граждане с локомоторными нарушениями", - отметил менеджер проекта ПРООН Виорел Албу.

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Реконструкция затронет всю территорию бассейна "Динамо". Планируется построить новые раздевалки и систему наружного освещения. Работы обещают закончить к концу нынешнего года.

Как в Рио-де-Жанейро

Инфраструктура клуба "Динамо" проходит через модернизацию последние несколько лет. В 2017 году в эксплуатацию была сдана новая беговая дорожка вокруг стадиона. Ее ремонт выполнила итальянская фирма, которая занималась обустройством олимпийских объектов в Рио-де-Жанейро и Лондоне. Новый трек дает возможность принимать на молдавской территории международные соревнования по легкой атлетике среди детей и юниоров. Регулярно тренируются на беговой дорожке спортсмены из профильных федераций и полицейские. Бостан напомнил, что этот объект доступен для всех желающих выйти на пробежку.

"Существует решение правительства, в котором утвержден список услуг, предоставляемых нами населению. На данный момент аренда дорожки на одного человека в час составляет 14 леев. Думаю, это не такие большие деньги, для тех, кто хочет прийти. Не знаю, сколько сейчас стоит пакет сигарет, но думаю, что дороже, чем 14 леев", - добавил Бостан.

Еще один объект клуба "Динамо" - футбольное поле, которое будет готово к соревнованиям через полтора года, хотя внешне выглядит безупречно. Дело в том, что обновленный натуральный газон должен за это время укрепиться. Спортивное поле на "Динамо" - единственное в Молдове с современным натуральным покрытием. И как выяснилось, уход за ним - сложное и кропотливое дело.

Стадион "Динамо" в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Стадион "Динамо" в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 2 © Sputnik / Nicu Goncear Стадион "Динамо" в Кишиневе

"Когда мы только начинали этот проект, я думал, что высажу траву и просто буду ее поливать. Но на самом деле все происходит по-другому. Мы были вынуждены нанять специалиста в этой области, который измеряет влажность, выявляет в почве бактерии. Чтобы газон не пожелтел, нужен особенный уход ", - рассказал глава клуба "Динамо".

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Помимо беговых треков и футбольного поля в клубе реконструированы две площадки для мини-футбола. На очереди - ремонт в раздевалках. После их обновления клуб "Динамо" будет полностью готов к приему международных соревнований.

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