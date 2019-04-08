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Электричество

На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества в понедельник.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Плановые отключения электричества ожидаются в трех секторах Кишинева.

Ботаника: Дечебал, 6, 6/2, 6/4 – с 09:00 до 17:00; Александру Негру Водэ, 107-117, 164-210, 9999, Буребиста, 113-114, 172, 186A, Друмул Бэчоюлуй, 171, 180-188, 269-331, Гренобля, 136, 176, 279, 303, 311, 325, 327 – с 09:30 до 17:00. 

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Буюканы: Каля Ешилор, 22, 49B, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51A, 55, 55/1, 55/2, 9999, Друмул Кручий, 95, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 99/1, 100, 101-123, Голия, 7-13, 8-14, Милано, 12, 43, Цэрыний, 85-107, 110-128, 129 – с 11:00 до 17:00.

Центр: Хынчештское шоссе, 60/1, 60/4, 999 – с 09:00 до 13:00. Леха Качинского, 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, Спрынченоайя, 1/1, 6 – с 13:00 до 17:00.  М. Когэлничану, 87, 87A – с 09:30 до 17:00. 

Рышкановка: Московский проспект, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 – с 09:30 до 18:00. 

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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Теги:
Red Union Fenosa
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