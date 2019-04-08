"Тотальный диктант"-2019 в Кишиневе: дата, место и время проведения акции

Регистрация для участия в ежегодной международной акции "Тотальный диктант" уже идет, число мест ограничено.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В субботу, 13 апреля, все, кто желает испытать себя на степень грамотности письменной русской речи, примут участие в ежегодной международной акции "Тотальный диктант", которая проводится, в том числе, и в Молдове.

Как рассказали в Российском центре науки и культуры, в субботу в 14.00 кишиневцы одновременно с тысячами почитателей русского слова в разных странах мира будут иметь возможность в седьмой раз принять участие в международной акции "Тотальный диктант".

Что? Где? Когда?

Российский центр науки и культуры - ул. М. Еминеску, 2, (50 мест);

Русский центр Молдавского государственного университета - ул. М. Когылничану, 65, ауд. 1, (50 мест);

Славянский университет Республики Молдова - ул. Флорилор, 28/1, ауд. 104, 302 (50 мест);

Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ - ул. И. Крянгэ, 1, корпус 1, ауд. 101 (100 мест).

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на кишиневской странице сайта "Тотального диктанта" с 03 по 11 апреля.

"Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на указанную страницу, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте", - отметили в РЦНК.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 022-22-01-70. Регистрация продлится до 11 апреля.

Тема диктанта

В этом году автором диктанта стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века.

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"Конечно, я мгновенно согласился. От таких предложений не отказываются, это честь огромная — написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов", — отметил Басинский.

Что касается фрагментов, как отметил он, то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей.

"Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина для первого фрагмента, "Мертвые души" Николая Гоголя для второго и "На дне" Максима Горького для третьего. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель", - добавил Басинский.

Он рассказал, что решил взять не художественное произведение Толстого, а всегда волновавшую его историю про зеленую палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья.

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