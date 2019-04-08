13:52 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Тотальный диктант

"Тотальный диктант"-2019 в Кишиневе: дата, место и время проведения акции

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
90 0 0

Регистрация для участия в ежегодной международной акции "Тотальный диктант" уже идет, число мест ограничено.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В субботу, 13 апреля, все, кто желает испытать себя на степень грамотности письменной русской речи, примут участие в ежегодной международной акции "Тотальный диктант", которая проводится, в том числе, и в Молдове.

Как рассказали в Российском центре науки и культуры, в субботу в 14.00 кишиневцы одновременно с тысячами почитателей русского слова в разных странах мира будут иметь возможность в седьмой раз принять участие в международной акции "Тотальный диктант".

Что? Где? Когда?

  • Российский центр науки и культуры - ул. М. Еминеску, 2, (50 мест);
  • Русский центр Молдавского государственного университета - ул. М. Когылничану, 65, ауд. 1, (50 мест);
  • Славянский университет Республики Молдова - ул. Флорилор, 28/1, ауд. 104, 302 (50 мест);
  • Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ - ул. И. Крянгэ, 1, корпус 1, ауд. 101 (100 мест).

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на кишиневской странице сайта "Тотального диктанта" с 03 по 11 апреля.

"Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на указанную страницу, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте", - отметили в РЦНК.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 022-22-01-70. Регистрация продлится до 11 апреля.

Тема диктанта

В этом году автором диктанта стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века.

Ровинская: как на самом деле нужно писать "Тотальный диктант">>>

"Конечно, я мгновенно согласился. От таких предложений не отказываются, это честь огромная — написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов", — отметил Басинский.

Что касается фрагментов, как отметил он, то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей.

Михайл Давыдов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение дипломата - что "Тотальный диктант" значит для Молдовы

"Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина для первого фрагмента, "Мертвые души" Николая Гоголя для второго и "На дне" Максима Горького для третьего. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель", - добавил Басинский.

Он рассказал, что решил взять не художественное произведение Толстого, а всегда волновавшую его историю про зеленую палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Харатьян: зачитывать "Тотальный диктант" – творческая и актерская задача
Теги:
Молдова, Кишинев, Тотальный диктант
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Таинственный мир
Тайны подводного мира: такого вы сами не увидите - уникальное видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться