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Граница, архивное фото

За неделю отказ во въезде в Молдову получили 155 иностранцев

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Пограничники зафиксировали около двухсот случаев нарушений на границе.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. За неделю сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 182 нарушения, в которых фигурировали 192 человека, сообщает ведомство в сводке, опубликованной в понедельник.

Работа таможенных и пограничных служб Украины
© Sputnik / Александр Мазуркевич
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Так, в первую неделю апреля были зафиксированы 69 случаев нарушения режима перехода границы, выявлено 22 иностранных гражданина, которые  превысили срок пребывания на территории Молдовы, 81 случай нарушения правил перевозки и выданных виньеток, 10 случаев контрабанды.

За неделю отказ во въезде в Молдову получили 155 иностранных граждан.

Поток людей, пересекающих границу, существенно не изменился и составил около 325 тысяч пересечений, из которых на въезде в Молдову — около 165 тысяч. За это время границу Молдову пересекли в обоих направлениях около 84 тысяч автомобилей.

Поддельные российские паспорта, маскировка незаконных действий под туристические услуги – как двое граждан РФ незаконно переправляли иностранцев через границу.

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Как сообщили на прошлой неделе в Генеральной прокуратуре Молдовы, двое граждан России могут быть осуждены в Молдове за организацию незаконной миграции шестерых граждан Узбекистана, в том числе троих несовершеннолетних. По информации ведомства, прокуратура Кишинева завершила расследование и передала в суд материалы этого уголовного дела.

Согласно данным следствия, обвиняемые свою незаконную деятельность представляли как туристический бизнес.

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Теги:
пограничная полиция
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