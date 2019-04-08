За углом школы покурить не удастся - Конституционный суд вынес решение

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Сигареты уже точно не будут продаваться вблизи школ, лицеев, поликлиник и больниц - Конституционный суд республики в понедельник признал запрет на реализацию табачных изделий вблизи этих социально-значимых учреждений легальным и соответствующим нормам основного закона страны. Решение судебной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

Заявление подал в КС Симион Грищук, бывший депутатом в прошлом составе парламента Молдовы. Он задался вопросом, не нарушает ли условия конкуренции для продавцов (в особенности тех владельцев торговых точек, площадь которых составляет не более 20 квадратных метров) ограничение на продажу табачных изделий, распространяющееся на территорию в 200 метров от образовательных и медико-санитарных учреждений.

В то же время Конституционный суд отметил, что киоски смогут работать в менее строгих условиях, чем крупные магазины и супермаркеты, которые торгуют сигаретами. Табачные киоски могут быть расположены в местах массового скопления людей, однако с обязательным условием - они должны быть отдалены от социальных учреждений (образовательных и медицинских) не менее, чем на 200 метров.

Судьи приняли во внимание риск продажи табачных изделий несовершеннолетним, уточнив, что в больших магазинах и супермаркетах больше гарантий того, что лицам, не достигшим 18 лет, не продадут сигареты, поскольку в этих торговых точках ведется видеонаблюдение и кассир не рискнет реализовывать такой товар. В киосках же, которые ранее были расположены на расстоянии менее 20 метров от образовательных учреждений, был выше риск продажи табачных изделий подросткам, поскольку контроль за реализацией табачной продукции полностью отсутствовал.

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В конце мая 2016 года в Молдове вступил в силу антитабачный закон. Табачное "эмбарго" распространяется на здания, в которых расположены органы местной и публичной администрации, офисы, школы, детские сады, больницы и прилегающие к ним территории.

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