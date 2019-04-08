17:02 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Кишиневские дороги, архивное фото.

Ездят будто в танке: и.о. мэра Кишинева оценил качество столичных дорог

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0

Жители Кишинева давно возмущены состоянием автомагистралей и внутридворовых дорог, но власти города, похоже, обнаружили эту проблему только сейчас.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. C критикой на сотрудников муниципального предприятия Exdrupo обрушился и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну, отметив, что качество дорог в столице оставляет желать лучшего.

"По городу все ездят будто в танке", - сказал он, выражая свое недовольство ремонтными работами.

"Девяносто процентов дворов выглядят, как после бомбардировки. Первое, что вынужден делать человек, выходя из подъезда, - попадать в яму", - отметил градоначальник.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Отменят ли маршрутки в Кишиневе, или когда горожане перестанут мучиться

Директор Exdrupo Марчел Застынчану, в свою очередь, парировал: "рабочие не могут начать ремонт из-за неустойчивого характера погоды". 

"На минувшей неделе мы заасфальтировали несколько улиц, дороги, которые лишь были засыпаны щебнем. Ночью были заморозки, а днем мы клали асфальт. В дождливые же дни мы рискуем столкнуться с поломками техники, так как в ливень ям не видно", - заявил Застырчану.

Кодряну ответил главе муниципального предприятия, что под его началом работают квалифицированные инженеры, знающие обо всех технических нормативах ремонта дорог, а "ждать хорошей погоды можно долго, даже до осени или до зимы, когда все ремонтные работы будут свернуты".

"Как проводят ремонт в странах с более суровым климатом, где постоянно идет дождь? Они тоже ждут солнечных дней? Или они работают?", - поинтересовался Кодряну.

Что говорят о состоянии дорог кишиневцы

Жители столицы возмущены состоянием, как кишиневских автомагистралей, так и внутридворовых дорог.

"Перед нашим домом яма размером три на пять метров, прямо у подъезда, она расширяется год от года, уже машины у подъезда "вязнут" в ней. Однако проблема не решается, такое ощущение, что муниципальные власти закрывают глаза на эти проблемы", - рассказала пенсионерка, живущая в доме по улице Заднипру, 18, на Чеканах.

Кишиневские микроавтобусы могут снять с маршрута за неэстетичность>>>

Автолюбители также крайне возмущены состоянием дорог в городе, отмечая, что машины бьются и приходят в негодность значительно быстрее, чем могли бы служить до следующего ремонта.

"Я молчу уже о второстепенных дорогах, но возьмите хотя бы проспект Мирча чел Бэтрын. Это же - ужас, создается впечатление, что ты едешь по разбитой проселочной дороге, а не по центральному бульвару целого микрорайона", - отметил автолюбитель Александр.

В текущем году в муниципальном бюджете на ремонт дорог выделено 20 миллионов леев.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс
Вниманию водителей: участок дороги Кишинев-Будешты перекрыт
Власти Молдовы выделят около трех миллиардов леев на ремонт дорог
Теги:
ремонт, заявление, Руслан Кодряну, дороги, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Питомник для кораллов
Спасти кораллы: ученые нашли способ, как остановить катастрофу - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться