Ездят будто в танке: и.о. мэра Кишинева оценил качество столичных дорог

Жители Кишинева давно возмущены состоянием автомагистралей и внутридворовых дорог, но власти города, похоже, обнаружили эту проблему только сейчас.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. C критикой на сотрудников муниципального предприятия Exdrupo обрушился и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну, отметив, что качество дорог в столице оставляет желать лучшего.

"По городу все ездят будто в танке", - сказал он, выражая свое недовольство ремонтными работами.

"Девяносто процентов дворов выглядят, как после бомбардировки. Первое, что вынужден делать человек, выходя из подъезда, - попадать в яму", - отметил градоначальник.

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Директор Exdrupo Марчел Застынчану, в свою очередь, парировал: "рабочие не могут начать ремонт из-за неустойчивого характера погоды".

"На минувшей неделе мы заасфальтировали несколько улиц, дороги, которые лишь были засыпаны щебнем. Ночью были заморозки, а днем мы клали асфальт. В дождливые же дни мы рискуем столкнуться с поломками техники, так как в ливень ям не видно", - заявил Застырчану.

Кодряну ответил главе муниципального предприятия, что под его началом работают квалифицированные инженеры, знающие обо всех технических нормативах ремонта дорог, а "ждать хорошей погоды можно долго, даже до осени или до зимы, когда все ремонтные работы будут свернуты".

"Как проводят ремонт в странах с более суровым климатом, где постоянно идет дождь? Они тоже ждут солнечных дней? Или они работают?", - поинтересовался Кодряну.

Что говорят о состоянии дорог кишиневцы

Жители столицы возмущены состоянием, как кишиневских автомагистралей, так и внутридворовых дорог.

"Перед нашим домом яма размером три на пять метров, прямо у подъезда, она расширяется год от года, уже машины у подъезда "вязнут" в ней. Однако проблема не решается, такое ощущение, что муниципальные власти закрывают глаза на эти проблемы", - рассказала пенсионерка, живущая в доме по улице Заднипру, 18, на Чеканах.

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Автолюбители также крайне возмущены состоянием дорог в городе, отмечая, что машины бьются и приходят в негодность значительно быстрее, чем могли бы служить до следующего ремонта.

"Я молчу уже о второстепенных дорогах, но возьмите хотя бы проспект Мирча чел Бэтрын. Это же - ужас, создается впечатление, что ты едешь по разбитой проселочной дороге, а не по центральному бульвару целого микрорайона", - отметил автолюбитель Александр.

В текущем году в муниципальном бюджете на ремонт дорог выделено 20 миллионов леев.

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