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Пожилая пара, отдыхающая на бульваре

В Молдове после перерасчета вдвое увеличились пенсии, правда, не у всех

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Общество
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Некоторые пенсии в Молдове выросли примерно на 2500 леев, если верить данным Национальной кассы социального страхования.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Свыше 2800 граждан, которые вышли на пенсию по возрасту до 1 января 1999 года и трудовой стаж которых после этого составил 15 лет и больше, уже получают увеличенную пенсию, сообщили в Национальной кассе социального страхования. Размер пересмотренной пенсии составил 4481 лея, а до перерасчета – 1982 лея.

Пенсионер
© Sputnik / Nicu Goncear
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По данным Национальной кассы социального страхования, рост пенсии после перерасчета зависит от трудового стажа и размера зарплаты, из которой выплачивались отчисления в соцфонд.

"Перерасчет пенсий представляет следующий этап реализации положений концепции реформы пенсионной системы в Республике Молдова, а именно - сокращение неравенства в системе соцобеспечения и гарантирование справедливой, устойчивой, прозрачной системы", - отметили в кассе соцстрахования.

Лица, которые попадают под все условия закона, могут подать заявление о пересмотре пенсии в территориальную кассу социального страхования по месту жительства. Человек должен предоставить удостоверение личности ("булетин" или паспорт) и трудовую книжку. Если трудовая книжка утеряна, то подойдет любой документ, подтверждающий трудовую занятость, а также выписки из приказов о найме на работу или увольнении, трудовые контракты и прочее.

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С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий перерасчет пенсий по возрасту для лиц, которые работали после выхода на заслуженный отдых. Выплаты вырастут в среднем в 2,3 раза, то есть увеличатся с 2048 леев до 4770 леев. А с 1 января 2020 года пересмотрят выплаты тем гражданам, которые работали менее 15 лет после выхода на пенсию. Они будут получать в среднем в два раза больше, вместо 1900 леев - 3765 леев.

Что касается пенсий, оформленных с 1 января 1999 по 1 января 2019 года, то их перерасчет произойдет постепенно, начиная с 2021 года по 2027-ой. В общей сложности, власти пересмотрят размер пенсии свыше 130 тысяч граждан.

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Теги:
Молдова, пенсии
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