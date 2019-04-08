Наркоторговцы надеялись на мессенджеры и интернет-кошельки — задержаны трое

Анонимность в интернете не спасла дилеров, теперь им всем грозят крупные сроки заключения.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Крупные сроки заключения грозят трем наркоторговцам, которые действовали в столице, наладив продажу зелья через интернет.

Трое молодых людей в возрасте от 21 года до 25 лет создали в июне 2018 года преступную схему, торгуя наркотиками в Кишиневе через интернет-сайты и мессенджеры. Товар они хранили в специально арендованных для этой цели квартирах.

Покупатели оплачивали дозы переводами денег на электронные кошельки, а зелье им передавали через "закладки" в оговоренных местах.

В ходе обыска на одной из квартир, к которым имели отношение задержанные, были обнаружены боеприпасы.

Если наркоторговцев признают виновными, им грозит до 15 лет лишения свободы.

На прошлой неделе по делу о наркобизнесе были задержаны двое человек, об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

В организованную преступную группировку входили сразу несколько человек, за каждым из которых была закреплена своя роль. В результате предпринятых следственными органами действий идентифицированы продавцы, а также покупатели наркотиков.

В результате проверок были изъяты растительные наркотики в особо крупных размерах.

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