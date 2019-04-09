Мойка или помойка - как на берегу Быка "приводят в порядок" автомобили

Практически три десятилетия река Бык вынуждена была бороться с человеческой безответственностью, но можно ли спасти эту водную артерию - вопрос остается открытым.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik, Андрей Петрик. В молдавской столице проинспектируют береговую линию реки Бык, об этом заявил временный градоначальник Руслан Кодряну.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Шокирующие кадры: долина реки Бык в огне

Кишиневские автомобилисты подтвердят: на участке за табачным комбинатом на протяжении ряда лет горожане моют машины, сливая содержимое ведер прямо в Бык. Там же расположены и постоянные автомойки, проверку которых потребовал провести и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну на оперативном заседании примэрии. Основным предметом рейда представителей власти по автомойкам станет наличие канализации и соблюдение экологических норм, а, говоря проще, им предстоит выяснить: сливают в реку нечистоты, или нет.

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"Прошу проинспектировать весь берег реки Бык. Там расположено большое количество автомоек. Посмотрим, как они подключены к канализационной сети", - заявил Кодряну.

Можно ли реанимировать Бык?

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова эколог Илья Тромбицкий, одной из главных проблем реки Бык становится отсутствие по берегам необходимых лесополос, которые спасали бы эту водную артерию Молдовы от заиливания и обмеления. Более того, как уточнил эксперт, "контрольным выстрелом" для этой реки стало поведение кишиневцев, которые на протяжении двух десятков лет воспринимали ее русло, как сточную канаву, а не как часть экологической системы республики.

"Использование берегов Быка для возделывания сельхозкультур также сыграло свою убийственную для реки роль. Пятнадцатиметровые прибрежные участки реки нельзя использовать для аграрных целей, что не соблюдается. Плюс процесс глобального потепления, жаркие лета и сравнительно нехолодные зимы ускоряют заиливание и обмеление Быка", - сообщил собеседник.

По его словам, если не предпринять экстренные меры по спасению реки, по высаживанию деревьев по берегам Быка, в долгосрочной перспективе это может привести к окончательной деградации этой водной артерии Молдовы.

О судьбе реки Бык на уровне городских властей говорят давно. Жителям Кишинева уже почти 30 лет обещают, что реку можно расчистить, и она снова может стать более полноводной. На ее берегах можно создать места отдыха для горожан. Но единственное, что сделали за это время - провели небольшой субботник по расчистке мусора с берегов реки.

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