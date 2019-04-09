Под топор: в Приднестровье разбираются с незаконной вырубкой дубового леса

В Левобережье считают, что злоумышленникам позволило обойти закон несовершенство правовых норм. Во избежание повторных случаев законодательные лазейки для нечистых на руку дельцов намерены устранить в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Вырубка зеленых насаждений будет проводиться только с согласования с местным руководством. Об этом говорилось на совещании лидера Приднестровья Вадима Красноселького с главами администраций городов и районов, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Поводом послужил недавний инцидент в Григориопольском районе, когда на древесину пустили дубовый качественный лес, часть которого продали на правый берег Днестра за сумму в пять раз меньше рыночной стоимости. В Приднестровье намерены устранить правовые изъяны, которые позволили столь варварским способом обойтись с природным достоянием.

"Мы не допустим подобного использования правовых пробелов и уничтожения приднестровских лесов. Правительству поручено откорректировать действующие нормы, а главам администраций еще раз указано на их ответственность", - отметил Красносельский.

Не санитарное уничтожение

Вся история развернулась с обращения на прошлой неделе граждан, в котором сообщалось о неправомерном, по мнению заявителей, уничтожении дубовых насаждений в урочище Попова Григориопольского района.

Специалисты профильного управления, выехав на место, выяснили, что вырубка ведется на основании соответствующего приказа профильного ведомства – минсельхоза Приднестровья. Задокументировано и уведомление григориопольской администрации, правда, как выяснилось, постфактум.

В ходе проверки, к которой был привлечен руководитель службы экологического контроля, установлено, что вырубка не является санитарной – "под топор" пошел высококачественный рабочий лес, предпосылок для уничтожения которого не было. На месте обнаружены метровые заготовки "кругляка" (стандартная торговая форма). Есть информация, что часть леса уже реализована на правом берегу Днестра по цене 280 рублей за кубический метр (300 молдавских леев), при том, что рыночная стоимость в РМ 1500 леев.

Лидером региона было поручено прекратить вырубку в дубовой роще до его особого распоряжения. А собранные материалы по оценке действий чиновников, имевших отношение к этому делу, будут переданы в МВД и Счетную палату.

О вырубке с уведомлением © Sputnik / Б. Круцко Леса Молдовы - редкие архивные фотографии 11

Ранее, после аналогичной ситуации с масштабной вырубкой леса, произошедшей в конце 2017 года в районе сел Терновка и Гиска, Красносельский поручил закрепить в нормативно-правовой базе требование согласовывать любую вырубку зеленых насаждений с местным руководством и уведомлять о предстоящем мероприятии его администрацию. До сих пор ни одного уведомления в адрес администрации не поступало.

В начале 2019 года правительство непризнанной ПМР своим постановлением утвердило правила проведения лесозаготовительных работ. Установленное лидером региона требование в документе прописано, но при этом указано, что согласование с местными советами и администрациями необходимо лишь в случае ограниченной четкими рамками удаленности от населенного пункта. Эта оговорка послужила, по мнению Красносельского, правовой лазейкой для тех, кто ищет способ обойти закон с целью получения коммерческой выгоды.

На данный момент правительство намерено пересмотреть действующую редакцию постановления, сделав процедуру согласования вырубки леса с местными властями и уведомления администрации приднестровского лидера обязательной для всех.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям

узнать,что мы сообщаем в OK