09:58 09 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.65
Поиск
Лесозаготовка

Под топор: в Приднестровье разбираются с незаконной вырубкой дубового леса

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0

В Левобережье считают, что злоумышленникам позволило обойти закон несовершенство правовых норм. Во избежание повторных случаев законодательные лазейки для нечистых на руку дельцов намерены устранить в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Вырубка зеленых насаждений будет проводиться только с согласования с местным руководством. Об этом говорилось на совещании лидера Приднестровья Вадима Красноселького с главами администраций городов и районов, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Поводом послужил недавний инцидент в Григориопольском районе, когда на древесину пустили дубовый качественный лес, часть которого продали на правый берег Днестра за сумму в пять раз меньше рыночной стоимости. В Приднестровье намерены устранить правовые изъяны, которые позволили столь варварским способом обойтись с природным достоянием.

"Мы не допустим подобного использования правовых пробелов и уничтожения приднестровских лесов. Правительству поручено откорректировать действующие нормы, а главам администраций еще раз указано на их ответственность", - отметил Красносельский.

Не санитарное уничтожение

Вся история развернулась с обращения на прошлой неделе граждан, в котором сообщалось о неправомерном, по мнению заявителей, уничтожении дубовых насаждений в урочище Попова Григориопольского района.

Руки в наручниках
© fotolia
История с вырубкой леса в Молдове: полетели первые головы

Специалисты профильного управления, выехав на место, выяснили, что вырубка ведется на основании соответствующего приказа профильного ведомства – минсельхоза Приднестровья. Задокументировано и уведомление григориопольской администрации, правда, как выяснилось, постфактум.

В ходе проверки, к которой был привлечен руководитель службы экологического контроля, установлено, что вырубка не является санитарной – "под топор" пошел высококачественный рабочий лес, предпосылок для уничтожения которого не было. На месте обнаружены метровые заготовки "кругляка" (стандартная торговая форма). Есть информация, что часть леса уже реализована на правом берегу Днестра по цене 280 рублей за кубический метр (300 молдавских леев), при том, что рыночная стоимость в РМ 1500 леев.

Лидером региона было поручено прекратить вырубку в дубовой роще до его особого распоряжения. А собранные материалы по оценке действий чиновников, имевших отношение к этому делу, будут переданы в МВД и Счетную палату.

О вырубке с уведомлением
Кодры - возвышенность в Молдавии, 1972 год.
© Sputnik / Б. Круцко
Леса Молдовы - редкие архивные фотографии
11

Ранее, после аналогичной ситуации с масштабной вырубкой леса, произошедшей в конце 2017 года в районе сел Терновка и Гиска, Красносельский поручил закрепить в нормативно-правовой базе требование согласовывать любую вырубку зеленых насаждений с местным руководством и уведомлять о предстоящем мероприятии его администрацию. До сих пор ни одного уведомления в адрес администрации не поступало.

В начале 2019 года правительство непризнанной ПМР своим постановлением утвердило правила проведения лесозаготовительных работ. Установленное лидером региона требование в документе прописано, но при этом указано, что согласование с местными советами и администрациями необходимо лишь в случае ограниченной четкими рамками удаленности от населенного пункта. Эта оговорка послужила, по мнению Красносельского, правовой лазейкой для тех, кто ищет способ обойти закон с целью получения коммерческой выгоды.

На данный момент правительство намерено пересмотреть действующую редакцию постановления, сделав процедуру согласования вырубки леса с местными властями и уведомления администрации приднестровского лидера обязательной для всех.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В России могут запретить вывоз леса
Елки и палки: почему в Приднестровье штрафуют хвойных нелегалов
Двойные стандарты: здоровые деревья в Кишиневе пересаживают и пилят
Теги:
вырубка леса, вырубка, незаконная вырубка, экологический урон, экология, Вадим Красносельский, леса, лес, зеленые насаждения, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться