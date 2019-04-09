Как записать ребенка в первый класс: ответы на самые задаваемые вопросы

Запись детей в первый класс на учебный год 2019-2020 уже началась. С нынешнего года сделать это можно онлайн. Sputnik разобрался, что нужно для того, чтобы записать ребенка в школу, и узнал ответы на самые популярные вопросы родителей на эту тему.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В Кишиневе стартовал процесс записи детей в первый класс. В этом году в столице вступили нововведение – ребенка можно определить в школу онлайн. Глава управления образования, культуры, молодежи и спорта Родика Гуцу рассказала все о том, как работает электронная система записи escoala.chisinau.md.

© Sputnik / Андрей Стенин Запись ребенка в первый класс: куда обращаться родителям

Запись в первый класс онлайн

Согласно методологии записи в первый класс, все дети, которым исполнилось семь лет на начало нового учебного года, должны быть в обязательном порядке определены в школу без конкурсного отбора.

Решение о записи детей в первый класс на учебный год 2019-2020 через онлайн-платформу принято по инициативе столичных властей. Работает и Call-центр (022) 20-16-09, куда можно обратиться для уточнения каких-либо вопросов, связанных с определением ребенка в учебное заведение.

Как работает онлайн-платформа

Родителям будущих первоклашек предстоит пройти пять шагов:

выбрать учебное учреждения согласно по прописке; заполнить заявку, указав персональные данные; приложить необходимые документы; дальше происходит обработка документов; затем заявителю приходит ответ.

"За 1-5 апреля через платформу escoala.chisinau.md зарегистрировано 3516 заявок, а одобрено 1095", - сказала Гуцу.

Документы для записи ребенка в первый класс

Список документов, которые потребуется предоставить родителям, для определения ребенка в первый класс:

заявление, к которому прилагаются копии свидетельства о рождении ребенка и идентификационного удостоверения (булетина) одного из родителей, который подтверждает прописку;

медицинская карточка, выданная до даты записи в первый класс;

две фотографии ребенка;

отчет о физическом развитии претендента на зачисление в первый класс.

Поэтапная запись

Запись детей в столичные школы на следующий учебный год проходит в два этапа. Как отметила Гуцу, первый этап зачисления детей в первый класс начался 1 апреля и завершится 13 июня. В период 21-25 мая пройдет так называемое тестирование детей на обладание способностями, соответствующее определенному профилю, а также скоординированное с министерством. А 14 июня объявят количество оставшихся свободных мест и результаты записи в первый класс по итогам первого тура.

Второй этап пройдет с 17 по 28 июня и с 1 по 30 августа. Как отметила Гуцу, родители могут подать документы в другие школы не по прописке, где остались свободные места. Окончательный список детей, зачисленных в первый класс, будет обнародован 30 августа.

Самые популярные вопросы родителей в Call-центр

- Можно ли подать документы сразу в несколько учреждений?

- Нет.

- Что делать если в паспорте не указана прописка?

- Предоставить контракт о покупке квартиры или аренде жилья.

Проблемы, на которые обращают внимание родители

Одна из проблем, на которую обратила внимание Гуцу, это отсутствие единой системы учета частных и многоквартирных домов, закрепленных к тому или иному учреждению. К примеру, как пояснила глава управления образования, за первые дни работы онлайн-системы выявлено 30 адресов, которые не были закреплены за тем или иным учебным заведением.

© Sputnik / Alexander Kryazhev Сколько нужно заплатить, чтобы ребенка взяли в столичный детсад или школу

По словам чиновницы, некоторые родители не довольны тем, что на первом этапе необходимо в обязательном порядке записывать ребенка в образовательное учреждение по прописке.

Она отметила, что в ряде учебных заведениях число заявок значительно превышает ранее установленный план набора детей и возможности школы.

Исполняющий обязанности генерального примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну заявил, что всего через пять дней после запуска платформы в первый класс зачислено порядка 50% детей.

"Необходимо обсудить с министерством образования вопрос детей, родившихся, например, 3 или 5 сентября, потому что они не могут быть зачислены в первом туре. Министерству следовало бы изменить методологию, чтобы в первом туре можно было зачислять детей, родившихся до 31 ноября", - отметил Кодряну.

Тех детей, кому до начала учебного года не исполнилось семи лет, могут записать в первый класс, если у образовательного учреждения остались свободные места, то есть только во втором туре зачисления.

Гуцу отметила, что благодаря онлайн-платформе e-scoala.chisinau.md снизится уровень коррупции при зачислении ребенка в первый класс. Среди прочего, эта система позволит оптимизировать обработку заявок.

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