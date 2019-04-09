В двух секторах Кишинева временно отключат электроэнергию

Плановые отключения электроэнергии и подачи воды ожидаются во вторник.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 9 апреля для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

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Ботаника:

- ул. Гренобле 120/3 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Гренобле 130 - в период с 10:00 - 12:30.

Центр:

- ул. А. Щусев 82, 84 - в период с 09:30 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11