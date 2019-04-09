В двух секторах Кишинева временно отключат электроэнергию

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 9 апреля для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.
Ботаника:
- ул. Гренобле 120/3 - в период с 13:00 - 17:00.
- ул. Гренобле 130 - в период с 10:00 - 12:30.
Центр:
- ул. А. Щусев 82, 84 - в период с 09:30 - 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.
Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11