Скоро лето: в Кишиневе завершился отопительный сезон

Образовательные, социальные и медицинские учреждения отключат от отопления по запросу администрации бюджетных заведений.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Отопительный сезон 2018-2019 для потребителей жилфонда Кишинева завершен. Исполняюший обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну подписал соответствующий указ во вторник.

"В связи с тем, что температура воздуха на улице превышает +10 градусов по Цельсию в течение трех дней, начиная с 9 апреля объявляется о закрытии отопительного сезона", - отметили в примэрии.

Образовательные, социальные и медицинские учреждения отключат от отопления о запросу администрации бюджетных заведений.

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"Некоторые категории потребителей могут в письменном виде запросить о продлении подачи отопления",- добавили в администрации.

Согласно распоряжению и.о. примара, подача горячей воды жителям столицы продолжится.

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