Додон: Кишинев присоединится к акции "Бессмертный полк"

Под патронатом президента в Молдове проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения страны от фашистской оккупации.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев присоединится к международной акции "Бессмертный полк". Об этом он написал во вторник в Facebook по итогам заседания Национального координационного комитета "Победа".

Участники встречи среди прочего обсудили вопросы организации мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны. В частности, говорили о подготовке и проведении 13 апреля этого года на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" церемонии перезахоронения останков 35 воинов, погибших в боях за освобождение территории нашей страны от нацистской оккупации.

"Обсудили также вопросы организации 9 Мая в Кишиневе марша "Бессмертный полк". На это мероприятие будут приглашены все желающие. В этот же день состоится грандиозный концерт и выставка военной техники", - отметил Додон.

Он сообщил, что принял решение организовать ремонтные работы на столичном мемориале "Вечность" и начать реконструкцию памятника освободителям столицы, расположенного перед зданием Академии наук Молдовы.

В 2019 году под патронатом президента на всей территории страны проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бессмертный полк: наши павшие, часовые будущего

Название акции — "Бессмертный полк" получило всенародное признание после того, как в 2012 году в Томске по центральной улице города прошли более шести тысяч человек, пронеся свыше двух тысяч фотопортретов участников Великой Отечественной войны. В 2013 году акция под таким названием была проведена уже в 120 городах и селах России, по предварительной оценке, объединив более полумиллиона участников. В 2014 году "Бессмертный полк" прошел в 500 городах в семи странах, а в 2015 году — уже в 15 странах мира.

Впервые в Молдове акция "Бессмертный полк" прошла в 2015 году. Впоследствии "Бессмертный полк" ежегодно торжественным маршем проходит и на севере Молдовы, и в Гагаузии, и в Приднестровье, и в других населенных пунктах республики.

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Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. В настоящее время в нашей стране живут 412 ветеранов.

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