16:01 09 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.65
Поиск
Акция Бессмертный полк в Кишиневе

Додон: Кишинев присоединится к акции "Бессмертный полк"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (15)
111 0 0

Под патронатом президента в Молдове проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения страны от фашистской оккупации.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев присоединится к международной акции "Бессмертный полк". Об этом он написал во вторник в Facebook по итогам заседания Национального координационного комитета "Победа".

Участники встречи среди прочего обсудили вопросы организации мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны. В частности, говорили о подготовке и проведении 13 апреля этого года на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" церемонии перезахоронения останков 35 воинов, погибших в боях за освобождение территории нашей страны от нацистской оккупации.

"Обсудили также вопросы организации 9 Мая в Кишиневе марша "Бессмертный полк". На это мероприятие будут приглашены все желающие. В этот же день состоится грандиозный концерт и выставка военной техники", - отметил Додон.

Он сообщил, что принял решение организовать ремонтные работы на столичном мемориале "Вечность" и начать реконструкцию памятника освободителям столицы, расположенного перед зданием Академии наук Молдовы.

В 2019 году под патронатом президента на всей территории страны проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бессмертный полк: наши павшие, часовые будущего

Название акции — "Бессмертный полк" получило всенародное признание после того, как в 2012 году в Томске по центральной улице города прошли более шести тысяч человек, пронеся свыше двух тысяч фотопортретов участников Великой Отечественной войны. В 2013 году акция под таким названием была проведена уже в 120 городах и селах России, по предварительной оценке, объединив более полумиллиона участников. В 2014 году "Бессмертный полк" прошел в 500 городах в семи странах, а в 2015 году — уже в 15 странах мира.

Впервые в Молдове акция "Бессмертный полк" прошла в 2015 году. Впоследствии "Бессмертный полк" ежегодно торжественным маршем проходит и на севере Молдовы, и в Гагаузии, и в Приднестровье, и в других населенных пунктах республики.

Мальцев: Западу не сдержать "Бессмертный полк">>>

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. В настоящее время в нашей стране живут 412 ветеранов.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (15)

По теме

"Бессмертный полк" прошел по Кишиневу: никто не забыт, ничто не забыто
"И глаза молодых солдат..." - Бессмертный полк в Кишиневе
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться