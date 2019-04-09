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Детальный учет: в Молдове создадут национальный онко-регистр

© Sputnik / Uriy Strelets
Общество
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Система будет регистрировать и обрабатывать данные о распространенности и смертности от онкологических заболеваний в стране.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik, Дарья Чернега. Все случаи онкозаболеваний, выявленные в Молдове, будут регистрироваться в общей электронной системе. С таким законодательным предложением выступило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Зачем нужна новая система

Ведомство отмечает, что систематизированный учет по единым стандартам позволит лучше ориентироваться в ситуации, когда власти приступают к разработке стратегии в области здравоохранения. На данный момент учет больных раком в Молдове ведет Институт онкологии. Кроме того, с января 2018 года право лечить такого рода патологии получили частные медицинские учреждения. Согласно предложенным к обсуждению нововведениям, информацией из Национального онко-регистра смогут воспользоваться и другие государственные службы, занимающиеся вопросами здравоохранения. В новой системе будет детально описан каждый случай онкозаболевания. В нее также внесут личные данные пациента, имя лечащего врача, а также подробную информацию об опухоли: начиная от первого обращения и далее диагноз в динамике, вплоть до смертельного исхода. Подобные регистры национального уровня существуют во многих странах как в России, так и на Западе – во Франции, Великобритании и др.

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Рак наступает

В Молдове от онкологии более шести тысяч человек ежегодно умирают. Самыми распространенными видами онкологических заболеваний остаются рак кишечника, легких, желудка и груди. Согласно медицинской статистике, в Молдове рак молочной железы занимает первое место по заболеваемости злокачественными опухолями среди женщин. В 2015 году в Молдове этот диагноз был поставлен 1013 новым пациенткам. В 2016 году число новых случаев увеличилось до 1170 новых пациенток, а в 2017 году, по данным Национального онко-реестра, было зарегистрировано 1118 новых случаев. Однако в последнее время в стране все чаще ставят диагноз — рак кожи.

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Как рассказала Sputnik директор Онкологического института Лариса Катринич, онкология кожи начинает возрастать, и не исключено, что в будущем вытеснит рак кишечника. По статистике Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет число случаев рака кожи в мире возросло на 200%.

Скрытые симптомы  

Недавно ученые из Королевского колледжа Лондона представили данные нового исследования о симптоматике рака головного мозга. Этот вид онкозаболеваний встречается не так часто, как рак груди или кишечника, однако является более агрессивным. При этом симптомы могут быть самыми непредсказуемыми. В исследовании британских ученых отмечается, что большинство больных изначально считали, что проблемы с памятью и потеря равновесия — это следствие старения, а не причина для серьезных опасений. Другие подумали, что "неуклюжесть" — не повод идти к врачу, ведь в клинике их могут "не понять". Кроме того, как пишут специалисты, больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы как повод для экстренного обращения к медикам, пишет РИА Новости.

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Одна из 50-летних пациенток рассказала, что стала все чаще ложиться спать днем, но посчитала, что это связано с возрастом. По словам другой больной раком мозга, при разговоре у нее было ощущение "будто заплетается язык", однако вскоре это проходило. Еще одна сорокалетняя участница исследования рассказала, что думала, будто "обращаться к врачу, когда у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это странно".

По ее словам, она не расценила такой симптом как тревожный и не решилась сразу идти на прием к медикам. В целом, большинство опрошенных пациентов решились обратиться за помощью уже после подозрения на инсульт и деменцию.

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Теги:
онкология
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