У арестованных наркоторговцев изъяли "товар" на сумму в 8 миллионов леев

Подозреваемые специально ездили в Нидерланды, чтобы изучить на курсах передовые технологии по выращиванию конопли.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в домах нескольких человек, подозреваемых в торговле наркотиками в Кишиневе и в Бельцах.

В ходе обысков в домохозяйствах подозреваемых были обнаружены настоящие плантации по выращиванию конопли, а также оборудование для расфасовки, электронные весы и готовая "продукция", расфасованная по пакетам. Общая стоимость заготовленного к продаже наркотика, изъятого полицией, на подпольном рынке могла бы составить до 8 миллионов леев, сообщают правоохранители.

После проведения обысков в домах преступников был обнаружен гербарий для выращивания растений, а именно марихуаны, ремесленного оборудования, "марихуаны", электронных весов и других предметов.

Было установлено, что подозреваемые специально посещали Нидерланды для обучения на курсах по выращиванию конопли.

По результатам полицейской спецоперации были задержаны пять человек в возрасте от 24 до 26 лет, уроженцы района Фалешты. В отношении них применена меры пресечения в виде превентивного ареста на срок до 30 дней.

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Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Ранее были арестованы трое молодых людей в возрасте от 21 года до 25 лет, которые создали в июне 2018 года преступную схему, торгуя наркотиками в Кишиневе через интернет-сайты и мессенджеры. Товар они хранили в специально арендованных для этой цели квартирах.

Покупатели оплачивали дозы переводами денег на электронные кошельки, а зелье им передавали через "закладки" в оговоренных местах.

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