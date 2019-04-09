Планы на год: чем занят первый молдаванин-кандидат на Нобелевскую премию мира

Лауреатов Нобелевской премии мира объявят в декабре нынешнего года. Молдавский кабмин выделил на кампанию по продвижению имиджа республики и кандидатуры Иона Лазаренко миллион леев.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Кандидат от Республики Молдова на Нобелевскую премию мира 2019 года спортсмен Ион Лазаренко примет участие в XIII национальном симпозиуме "День Земли", который пройдет в Румынии 15-21 апреля.

"Эта первая акция в плане продвижения имиджа нашей страны и посланий Иона Лазаренко о мире. На эту кампанию правительство выделило миллион леев (порядка 57 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка - ред.)", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Согласно плану действий, кандидатуру Лазаренко будут продвигать на международном уровне в рамках различных мероприятий, которые поспособствуют информированию общественности о его достижениях и посланиях мира и единства, продвигаемых с помощью плавания.

Наш соотечественник назван "Человеком года – 2018" по версии Всемирной ассоциации плавания в открытой воде (WOWSA). Он с первой попытки преодолел семь самых опасных проливов мира. В этой категории пловцу из Молдовы противостояли 14 именитых спортсменов, занимающихся марафонским плаванием. Спортсмен из Молдовы активно продвигает мир через плавание. К слову, проживает он в течение многих лет в Голландии.

Среди достижений Лазаренко пересечение Гибралтарского пролива (4 часа и 41 минута), Ла-Манша (13 часов и 34 минуты), Северного пролива (16 часов и 23 минуты), проливов Молокаи (12 часов и 1 минута), Цугару (18 часов и 11 минут), Кука (11 часов и 20 минут), Каталина (11 часов и 5 минут). Наш соотечественник первым из Республики Молдова вошел в престижный клуб пловцов-марафонцев "Семь Океанов" (Oceans Seven) и совершил в мае трехдневный заплыв на 100 километров по реке Прут под названием "Плавание мира" (вместе с Аврамом Янку).

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