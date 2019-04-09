Шашлык отменяется - в нем обнаружены вредные для организма вещества

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В Молдове отдых на природе "да с шашлычками" давно стал излюбленной традицией тысяч граждан страны. Собравшись с самыми близкими в теплой компании, вкусно поесть и выпить стакан молдавского вина откажутся, разве что трезвенники или язвенники.

Однако исследования последних лет свидетельствуют, что, если и ходить на шашлыки, то, как можно реже - при жарке на открытом огне в мясе может появиться целый ряд канцерогенов, крайне вредных для здоровья.

"Жареные" канцерогены

© Sputnik / Егор Еремов Священник: жарить шашлыки на могилах в поминальные дни это – кощунство

Данные онкологов из Университета Джона Хопкинса подтвердили взаимосвязь между частым употреблением копченого или жареного мяса с некоторыми онкологическими заболеваниями.

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Исследователи из Университета Техаса в Хьюстоне также связали риск развития рака почек с любовью к мясу, приготовленному при чрезмерно высоких температурах. При жарке на открытом огне или мангале в белом и красном мясе заметно увеличивается содержание канцерогенов PhIP и MelQx.

Ученые выяснили, что даже небольшие количества этих веществ почти в два раза повышают шансы возникновения злокачественных опухолей. Сильнее всего этот эффект заметен у людей, обладающих редкой версией гена ITPR2, отвечающего за транспортировку внутриклеточных сигналов.

Согласно работе португальских и испанских химиков, количество канцерогенов в шашлыке способны уменьшить некоторые виды маринада.

Так, темное пиво частично затрудняет образование канцерогенов. Маринады на основе вина, пива, даже содержащие чай, сокращают долю гетероциклических аминов, также обладающих канцерогенными свойствами.

Болезнь пахнет дымом

Как выяснили китайские и британские ученые, готовка на открытом огне не менее опасна, чем регулярное курение сигарет: увеличивается риск пневмонии, астмы и других болезней легких на 40-60 процентов.

Специалисты несколько лет наблюдали примерно 300 000 китайцев в возрасте от 30 до 79 лет.

Почти половина из них периодически или постоянно пользовались углем и дровами для приготовления пищи и обогрева помещений. Никто из участников исследования не курил и не страдал хроническими заболеваниями легких на момент начала эксперимента.

Спустя девять лет около двадцати тысяч наблюдавшихся умерли от рака и тяжелых болезней легких или же попали в больницы с подобными диагнозами. Практически все пострадавшие регулярно готовили пищу на открытом огне или топили в домах печи. Ученые сделали вывод, что представители этой категории на 54 процента чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие газовые или электрические плиты и централизованные системы отопления.

Наиболее вредными оказались дрова — в среднем они повышали риск развития легочных заболеваний на 37 процентов, а уголь — на 22 процента.

Вероятность заболеть туберкулезом и астмой увеличивалась примерно в полтора-два раза. Шансы приобрести обструкционную болезнь легких или острые инфекции нижних дыхательных путей были немного ниже.

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