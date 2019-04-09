23:39 09 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.65
Поиск
Шашлык.

Шашлык отменяется - в нем обнаружены вредные для организма вещества

© Sputnik / Томас Тхайцук
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0

Мясо с канцерогеном, ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В Молдове отдых на природе "да с шашлычками" давно стал излюбленной традицией тысяч граждан страны. Собравшись с самыми близкими в теплой компании, вкусно поесть и выпить стакан молдавского вина откажутся, разве что трезвенники или язвенники. 

Однако исследования последних лет свидетельствуют, что, если и ходить на шашлыки, то, как можно реже - при жарке на открытом огне в мясе может появиться целый ряд канцерогенов, крайне вредных для здоровья.

"Жареные" канцерогены

Посещение кладбища на Радуницу
© Sputnik / Егор Еремов
Священник: жарить шашлыки на могилах в поминальные дни это – кощунство
Данные онкологов из Университета Джона Хопкинса подтвердили взаимосвязь между частым употреблением копченого или жареного мяса с некоторыми онкологическими заболеваниями.

Как избежать опасных мутаций в организме - специалисты дали совет>>>

Исследователи из Университета Техаса в Хьюстоне также связали риск развития рака почек с любовью к мясу, приготовленному при чрезмерно высоких температурах. При жарке на открытом огне или мангале в белом и красном мясе заметно увеличивается содержание канцерогенов PhIP и MelQx.

Ученые выяснили, что даже небольшие количества этих веществ почти в два раза повышают шансы возникновения злокачественных опухолей. Сильнее всего этот эффект заметен у людей, обладающих редкой версией гена ITPR2, отвечающего за транспортировку внутриклеточных сигналов.

Бифштекс в клеточку
© Sputnik /
Как приготовить вкуснейшее мясо на гриле - идеальный шашлык

Согласно работе португальских и испанских химиков, количество канцерогенов в шашлыке способны уменьшить некоторые виды маринада.

Так, темное пиво частично затрудняет образование канцерогенов. Маринады на основе вина, пива, даже содержащие чай, сокращают долю гетероциклических аминов, также обладающих канцерогенными свойствами.

Болезнь пахнет дымом

Как выяснили китайские и британские ученые, готовка на открытом огне не менее опасна, чем регулярное курение сигарет: увеличивается риск пневмонии, астмы и других болезней легких на 40-60 процентов.

Специалисты несколько лет наблюдали примерно 300 000 китайцев в возрасте от 30 до 79 лет.

Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански
© Ruptly
Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански
Почти половина из них периодически или постоянно пользовались углем и дровами для приготовления пищи и обогрева помещений. Никто из участников исследования не курил и не страдал хроническими заболеваниями легких на момент начала эксперимента.

Спустя девять лет около двадцати тысяч наблюдавшихся умерли от рака и тяжелых болезней легких или же попали в больницы с подобными диагнозами. Практически все пострадавшие регулярно готовили пищу на открытом огне или топили в домах печи. Ученые сделали вывод, что представители этой категории на 54 процента чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие газовые или электрические плиты и централизованные системы отопления.

Наиболее вредными оказались дрова — в среднем они повышали риск развития легочных заболеваний на 37 процентов, а уголь — на 22 процента.

Вероятность заболеть туберкулезом и астмой увеличивалась примерно в полтора-два раза. Шансы приобрести обструкционную болезнь легких или острые инфекции нижних дыхательных путей были немного ниже.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

В каких парках Кишинева можно жарить шашлыки
Повар: как правильно приготовить идеальный маринад для шашлыка
Теги:
мнение, ученые, маринад, вред, организм, мясо, приготовление, шашлык
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Всемирно известный исследователь Кусто посетил “китовую тюрьму”
Известный исследователь Кусто посетил "китовую тюрьму" - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться