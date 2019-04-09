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Академия Наук Молдовы

Судьба Академии наук Молдовы: кто возглавил структуру

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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У Академии наук Молдовы появился руководитель: пост главы ведомства оставался вакантным в течение нескольких месяцев.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Академик Ион Тигиняну возглавил Академию наук Молдовы (АНМ). Соотвествующее решение принято во вторник на общем собрании в рамках секретного голосования.

Тигиняну после процедуры голосования отметил, что испытывает эмоции.

"Чувствую большую ответственность, так как заручился поддержкой самых достойных людей в области науки и культуры. В то время, когда академия потеряла лицо, предстоит очень много работать, чтобы восстановить имидж", - сказал Тигиняну.  

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Пост главы АНМ оставался вакантным после того, как в ноябре 2018 года прежний руководитель структуры Георге Дука подал в отставку. Тогда он пояснил, что решение об уходе связано, в том числе, и с уголовным делом о заработной плате. Речь идет о следствии, которое ведет Антикоррупционная прокуратура.

"Но не прямые последствия этого процесса заставили меня уйти с поста. Есть еще несколько причин, которые привели меня к этому шагу", - отметил тогда Дука.

Дука возглавил Академию наук еще в феврале 2004 года. Его жена Мария подала в отставку с поста ректора университета при АНМ также после того, как их делами заинтересовались прокуроры.

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