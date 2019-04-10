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Днестр

Умирающий Днестр - ежедневно тонны ядовитых нечистот сливают в реку

© Photo: Facebook / Графов Андрей
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (31)
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Из-за отсутствия канализационной системы все сточные воды попадают прямо в реку.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Неприятный запах давно "поселился" у Сорокской крепости. Дело в том, что до трех тысяч кубометров  нечистот со всего города ежедневно сливают в Днестр, утверждают местные жители и экологи. Причина - отсутствие канализационной системы в городе.

Ранее, в начале 90-х годов прошлого столетия, проблемы не существовало как таковой - все нечистоты по трубам, проложенным по дну Днестра, уходили на очистные сооружения в украинскую деревню Цекиновка, расположенную на противоположном берегу. 

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Местные власти не раз пытались решить проблему - в 2011 году было даже достигнуто соглашение со Всемирным банком, который готов был выделить на эти цели кредит в 5 миллионов долларов. Станцию предполагалось построить в четырех километрах от города - в селе Егорены. 

Однако местные жители воспротивились строительству, и деньги были пущены кредиторами на другие цели, и пока решение проблемы не представляется реальным. 

Чем грозит гражданам Молдовы такое попустительское с экологической точки зрения отношение к реке? Ответ на этот вопрос дал председатель Ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras", эколог Илья Тромбицкий. 

Водолаз
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Существует ряд заболеваний, которые передаются через воду. Прежде всего, это – гепатит. Конечно, здоровая река сама в состоянии, образно говоря, лечить себя. Но состояние Днестра сегодня не совсем удовлетворительное. Это отражается и на стоимости очистки воды для крупнейшего города страны – Кишинева. Нужна крайне глубокая очистка. Однако для других населенных пунктов, где нет систем очистки воды, она, естественно, может представлять определенную опасность", - заявил Тромбицкий.

По словам эколога, сегодня водоподготовка для Кишинева проходит нормально и опасаться жителям столицы особо не стоит. Но если возникнут сбои в степенях фильтрации воды для столицы и пригородов, пить ее в сыром виде будет крайне опасно.

По словам эколога, учитывая, что домашний скот водят на водопой именно к Днестру, повышается опасность паразитарных заболеваний. Рогатые и хвостатые рискуют подхватить прежде всего гельминты, которые вполне могут передаться и человеку через мясо, которое, к примеру, подверглось недостаточной термической обработке.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (31)

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Теги:
экология, нечистоты, канализация, Сороки, Днестр
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