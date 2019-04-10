В одном из молдавских сел восстановят церковь, построенную при Николае II

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В резиденции митрополита на приеме побывал настоятель Храма "Святого великомученика императора Николая" протоиерей Дмитрий Дарманчев. На встрече с митрополитом был детально обсужден вопрос о восстановлении Свято-Алексиевской церкви, расположенной в селе Погребя коммуны Кошница Дубоссарского района.

Вопрос восстановления Храма рассматривали в присутствии молдавских архитекторов Игоря и Срегея Продана. Эта церковь была построена в 1910-1912 годах по инициативе российского императора Николая II Романова. Храм был сильно разрушен в годы Великой Отечественной войны, а также пострадал в ходе боевых действия на Днестре в 1992-м.

© Sputnik / Nicu Goncear Свято-Алексиевский храм в селе Похребя

Спустя 106 лет со дня своего освящения, Храм находится в крайне плачевном, полуразрушенном состоянии. Время и погодные капризы могут и вовсе привести к тому, что церковь долго не простоит, если не предпринять срочных мер.

© Sputnik / Nicu Goncear Свято-Алексиевский храм в селе Похребя

Архитектор Игорь Продан подчеркнул, что в рамках реставрации удастся сохранить порядка 70 процентов от оригинального здания, остальное будет построено вновь, но исключительно из местных, молдавских, натуральных материалов.

© Sputnik / Nicu Goncear Свято-Алексиевский храм в селе Похребя

В первую очередь планируют укрепить стены обители, которые, вопреки перипетиям XX века еще неплохо сохранились. При возведении куполов будет проведена экспертиза на предмет их сейсмоустойчивости и центровки.

Митрополит Владимир высоко оценил инициативу по восстановлению Храма, отметив, что к этому процессу должны быть привлечена самые лучшие специалисты по сохранению архитектурного наследия Молдовы, а работы должны быть проведены в самые сжатые сроки.

"Блаженны будут те, кто будет на Земле и в Судный день", - заявил митрополит. Он выразил благодарность специалистам, которым предстоит восстанавливать Храм, добавив, что к работам по реабилитации обители можно будет привлечь и мастеров, работающих при Синодальном отделе по строительству, реставрациям и живописи.

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