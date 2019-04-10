Не бояться темноты: Кишинев меняет освещение

В столице завершился проект по модернизации освещения на десяти улицах: муниципалитет обещает продолжить работы.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Мэрия Кишинева объявила о завершении проекта по модернизации уличного освещения в столице.

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Как отметил исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну, улица Каля Ешилор стала последней из десяти дорожных артерий, где установили современные LED-лампы. По словам чиновника, за пять последних месяцев было модернизировано 27 километров сетей.

"Мы получали жалобы о том, что люди вечером боятся ходить по некоторым отрезкам дорог. Три улицы Кишинева вообще не имели освещения последние 30 лет. Это – Каля Мошилор, Мунчештская и Будешть-2", - пояснил Кодряну.

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По подсчетам муниципальный властей, современные энергоэффективные лампы позволят сэкономить половину средств, ранее выделяемых на оплату электричества. И.о. генерального примара пообещал, что освободившиеся деньги город потратит на установку современного освещения на других участках.

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"По предварительным подсчетам моих коллег, протяженность городских сетей освещения составляет 890 километров. Мы попробуем продолжить инвестиции в модернизацию. Сейчас ведем переговоры с некоторыми экономическими агентами, которые готовы взять в концессию службу по освещению", - заявил исполняющий обязанности генерального примара Кишинева.

На проекты по установке LED-ламп на кишиневских улицах и в городских парках в общей сложности было потрачено 25 миллионов леев. Руслан Кодряну также заявил, что соответствующие работы начались в парке "Алунелул" на Скулянке.

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