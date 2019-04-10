Минсельхоз Молдовы: Украина приостановила возведение каскада ГЭС на Днестре

В Киеве ждут, пока экспертиза не даст ответ, насколько стройка опасна для природной среды в бассейне реки.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Украина приостанавливает все работы по возведению каскада ГЭС на Днестре до получения результатов экологической экспертизы. Эту масштабную стройку экологи в Молдове называют реальной угрозой для существования главной водной артерии страны.

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Об остановке работ по строительству каскада ГЭС сообщила госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Валентина Цапиш. Эту информацию представитель министерства озвучила на пресс-конференции по итогам второй встречи молдавско-украинской комиссии по использованию и охране бассейна реки Днестр.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тромбицкий: скоро у Молдовы может не остаться воды для сельского хозяйства

По словам чиновницы, о соответствующем решении заявили представители украинского госпредприятия "Укргидроэнерго". Этот факт был внесен в протокол встречи, подписанный сопредседателями комиссии с украинской и молдавской стороны.

Кроме того, представители Украины обязались предоставить своим молдавским коллегам документацию строящегося Днестровского гидротехнического узла.

Ранее Киев объявил о строительстве в верховьях Днестра шести гидроэлектростанций. В Кишиневе озабочены прогнозами ученых, которые заявляют, что постройка каскада ГЭС на реке уничтожит эту жизненно важную для Молдовы водную артерию.

Уже сегодня эксперты-экологи говорят о том, что уровень воды в Днестре значительно упал. А действия украинских гидроэнергетиков, которые "грешат" несвоевременным спуском воды через шлюзы Новоднестровской ГЭС, расположенной в верховьях главной реки Молдовы, приводят к тому, что она заметно мелеет.

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