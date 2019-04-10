Опубликована редкая карта Кишинева и Бессарабии XIX века

На карте можно увидеть, какой была молдавская столица около ста пятидесяти лет назад.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Редкая карта Бессарабской губернии и Кишинева была опубликована в одной из групп в Facebook, посвященной истории столицы Молдовы.

Карта, изданная в 1871 году — одна из 70 карт, которые вошли в "Подробный атлас Российской империи с планами главных городов", выпущенный картографическим заведением Алексея Ильина в Санкт-Петербурге.

Генерал-майор Алексей Афгиногенович Ильин в 1870-х выпустил множество географических атласов и карт для нужд горного, почтового и телеграфного ведомств, для Академии Наук и Русского Географического общества. Среди книг и атласов, выпущенных издательством — многотомное сочинение Э. Реклю "Земля и люди. Всеобщая география", "География" Клодена, "Учебный атлас по русской истории" Е. Замысловского, "Атлас Российской Империи 1871 года", а также научная литература.

Кроме того, Ильин издавал научные краеведческие журналы "Всемирный путешественник" и "Природа и люди".

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